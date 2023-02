Kimparana : La fermeture des écoles n’a duré qu’une journée - abamako.com

Kimparana : La fermeture des écoles n'a duré qu'une journée Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | L'Essor

Les cours ont repris dans toutes les écoles de la Commune de Kimparana, depuis mercredi dernier. Suite à l’attaque terroriste du mardi 7 février contre le palais de justice de la localité, le conseil communal avait décidé la fermeture de toutes les écoles de la commune, et ce jusqu’à la présence effective des Forces de défense et de sécurité.







Informé de la situation, le commandant de la Région n°5 de la Gendarmerie nationale, le colonel Témé Diarra a, mercredi, effectué une mission à San et Kimparana. L’officier supérieur était accompagné du commandant de compagnie, le commandant Ibrahim Koné, de celui de l’Escadron, le lieutenant Nouhoum Guindo et d’une section du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi).

À Kimparana, le colonel Témé Diarra a rassuré les populations de la ferme volonté des autorités militaires de notre pays à défendre non seulement l’intégrité du territoire national, mais aussi à assurer la protection des personnes et leurs biens partout où ils se trouvent. Il a informé que les éléments du Garsi et d’autres unités de gendarmerie assureront désormais la protection des personnes et des biens dans la commune et ses environs.

Avec cette présence remarquable des éléments de l’Armée, la fermeture des écoles n’aura duré qu’une journée. Le colonel Témé Diarra et ses hommes ont saisi l’occasion pour visiter les locaux de la Brigade territoriale de gendarmerie de Kimparana, avant de rendre une visite de courtoisie aux autorités municipales et coutumières.

Noumballa CAMARA

Amap-San



Rédaction Lessor