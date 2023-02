Changement dans la hiérarchie militaire : L’esprit de ‘’ Tilé Kura’’ ! - abamako.com

Pourquoi changer une équipe qui gagnerait ? La question est d’autant plus légitime que les derniers développements sur les théâtres des opérations démontrent des succès éclatants des Forces Armées Maliennes (FAMa). En changeant la chaine de commandement, les plus hautes autorités ouvrent la voie à la concrétisation de l’esprit de la montée en puissance.



Selon toute vraisemblance, c’est la phase institutionnelle de l’opération d’envergure dénommée ‘’ Tilé Kura’’ qui est engagée à travers le chamboulement de la chaine de commandement opéré le mercredi 8 février dernier en conseil des ministres. Ladite opération qui n’est autre que la parfaite illustration de la « consolidation des acquis de Keletigui ».



En effet, ‘’ Tilé Kura’’ est la matérialisation de la ferme ambition de la sécurisation du référendum de même que les élections générales que notre pays s’apprête à organiser. « À terme, toutes ces opérations concourent, non seulement, à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socioéconomiques et du retour durable de l’Administration et des services sociaux de base », a annoncé le Chef de l’Etat, colonel Assimi Goïta, dans son discours du 20 janvier 2023, marquant le 62ème anniversaire de l’Armée. De ce postulat, il fallait s’attendre à ces changements aux postes de commandements.



Somme toute, ce changement intervient dans un contexte tout de même d’insécurité généralisée. Toutefois, on peut se féliciter du fait que l’armée engrangerait des succès sur le terrain, avec en appoint l’acquisition de nouveaux matériels et équipements de guerre de dernière génération.



Selon la hiérarchie militaire, il ne fait l’ombre d’aucun doute, les FAMa montent en puissance à travers des actions concrètes et expressives que la DIRPA fournit à coup de communiqué. Certes, c’est un fait sur l’éloquence de ces opérations militaires, mais ce changement à la tête de l’appareil militaire contraste-t-il avec ce succès tant vanté dans la mesure où l’on ne change pas une équipe qui gagne ? Quelles raisons peut-on avancer sur ces changements ? Ce qu’on l’on peut retenir, à l’exception du Chef de l’Etat-major de l’Armée de l’air, tous les autres chefs militaires ont été touchés par cette décision.



Désormais, le Chef d’Etat-major de l’Armée de terre est le Général de Brigade Harouna Samaké, celui de la Garde nationale du Mali est Colonel Famouké Camara. Pour ce qui est de la Direction Générale de la Gendarmerie nationale, il est dirigé par le Général de Brigade Moussa Toumani Koné. Du côté de la Direction de la Sécurité Militaire, Colonel-major Nouhoum Ouattara prend les commandes. Alors que le Colonel-major Faraba Sangaré occupe le poste de Directeur du Génie militaire, Médecin Colonel-major Guediouma Dembélé hérite de la Direction Centrale des Services de Santé des Armées.



