Fusion des trois groupes armes au nord du Mali : Alghabass Ag Intalla annonce un autre bordel à Kidal - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Fusion des trois groupes armes au nord du Mali : Alghabass Ag Intalla annonce un autre bordel à Kidal Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | Ciwara Info

© aBamako.com par A S

Cérémonie de signature de l`accord de paix par la CMA

La CMA a signé l`accord de paix et réconciliation le 20 Juin 2015 à Bamako Tweet

Après avoir nommé des chefs d’état-major issue des indépendantistes, le président de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), Algabass Ag Intalla, annonce ce mardi 7 février 2023 la fusion des mouvements de la CMA dans la ville de Kidal.



Selon le communiqué, le Président en exercice de la CMA invite toute la population de la ville de Kidal et ses environs à prendre part à cette cérémonie de signature de la déclaration politique de fusion des mouvements de la CMA qui aura lieu ce mercredi 08 février 2023 à 16h au Stade Mano Dayak de Kidal.



Cette mobilisation générale est attendue pour donner un éclat à cette nouvelle phase de l’histoire qui s’écrit, a précisé Ag Algabass. Selon une presse étrangère.



Le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), trois mouvements armés qui composent la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) ont fusionné mercredi 8 février à Kidal, ville malienne du nord-est qu’ils contrôlent militairement depuis 2013. La cérémonie a eu lieu devant une foule nombreuse.



C’est dans le stade de la ville de Kidal que la cérémonie consacrant la fusion des trois groupes armés s’est déroulée. Politiquement et militairement, ils composent désormais une seule entité.



Pour Mohamed Elmaouloud Ramadane, membre du directoire de la Coordination des mouvements de l’Azawad, « une étape importante vient d’être franchie ».



« C’est une étape très importante qu’on vient de franchir, parce que la population du Mouvement le demandait depuis longtemps. Donc, c’est une chose faite aujourd’hui. C’est une nouvelle donne. C’est un nouvel élan. Si on parle d’une seule et même voix, nous avons un seul leadership, ça va beaucoup booster tout ce que nous avons comme objectif », explique-t-il.



Concrètement, la nouvelle direction des ex-rebelles du Nord devrait avoir plus de poids face au gouvernement malien. Et sur le terrain, les actions militaires devraient être mieux coordonnées. Les membres de la nouvelle alliance ont suspendu il y a quelques mois leur participation aux instances de décision de l’accord de paix d’Alger, accusant l’État malien de faire dos à l’accord.