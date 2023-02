Le bilan de la transition, selon le Premier ministre Choguel K. Maïga - abamako.com

Le bilan de la transition, selon le Premier ministre Choguel K. Maïga
Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | Le Wagadu

Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga

En déplacement à Ségou en marge de la 19e édition du festival sur le Niger, le Premier ministre a évoqué le bilan de la transition pour l’année 2022 qui vient de s’achever. Selon Choguel K. Maïga, en une année, le gouvernement a renvoyé l’ambassadeur de France au Mali, le chef adjoint de la communication de la Minusma. Il a aussi évoqué la fermeture de RFI et de France 24 et l’interdiction des ONG françaises sans passer sous silence les sanctions économiques et financières imposées au pays par la Cédéao et l’Uémoa. L’ancien porte-parole du gouvernement sous feu président IBK l’a martelé devant des partisans qui l’ont fortement ovationné. Ce bilan, qui reste famélique, est très loin des objectifs assignés à la transition. Il s’agit de la sécurisation, des réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption, pour ne citer que ceux-ci. Il est aussi loin des engagements pris par lui-même, patron du MPR, devant le peuple malien à travers le Conseil national de la transition.







Anne Marie Soumouthéra