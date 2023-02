Élaboration de la nouvelle constitution : Le HCIM propose qu’ " en plus de la constitution le président de la République prête serment sur le livre sacré de sa région ’’ - abamako.com

Le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) a animé un point de presse, hier jeudi, à son siège, en présence des responsables de plusieurs asso- ciations et organisations islamiques. A cette occasion, la faitière islamique a proposé qu'en plus de la Constitution, le président de la République prête serment sur le livre sacré de sa religion. En outre, il propose que le mariage soit défini comme "l'union entre un homme et une femme " et que cette définition ne doive être remise en cause. Des questions ayant trait à l'enseignement et à la peine de mort ont aussi été abordées.



