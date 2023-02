Séisme en Turquie et en Syrie : les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée invitent les pays à apporter leur soutien et assistance aux deux pays éprouvés - abamako.com

Séisme en Turquie et en Syrie : les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée invitent les pays à apporter leur soutien et assistance aux deux pays éprouvés Publié le vendredi 10 fevrier 2023

Séisme en Turquie et en Syrie

Dans un communiqué conjoint, les Ministres des Affaires Etrangères du Burkina Faso, de la République de Guinée et de la République du Mali ont adressés leurs condoléances à la Turquie et à la Syrie suite au tremblement de terre survenu dans ces deux tout en invitant les autres pays amis à apporter leur soutien et leur assistance. Communiqué ci-dessous.



C'est avec une grande tristesse que nous, Ministres des Affaires Etrangères du Burkina Faso, de la République de Guinée et de la République du Mali, réunis ce jour 9 février 2023 à Ouagadougou dans le cadre d'une rencontre tripartite, suivons l'évolution du bilan du séisme qui a durement affecté le Sud-Est de la Turquie et la République Arabe Syrienne le lundi 06 février 2023, occasionnant des milliers de pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.



En cette douloureuse circonstance, nous adressons au nom des Gouvernements et des peuples du Burkina Faso, de la République de Guinée et de la République du Mali, nos condoléances les plus attristées et notre profonde compassion aux Gouvernements turc et syrien, ainsi qu'aux familles des victimes durement éprouvées par cette catastrophe. Aussi, nous formulons nos vœux de prompt rétablissement à l'ensemble des blessés.



Par ailleurs, nous invitons les pays amis à un élan de solidarité, en apportant soutien et assistance aux deux pays durement éprouvés.



Nous avons foi que sous le leadership des Présidents Recep Tayyip ERDOGAN et Bachar AL-ASSAD et grâce à la forte résilience des peuples turc et syrien, ces pays frères et amis se remettront très vite des effets de cette catastrophe.



Ouagadougou, le 09 février 2023



S.E. M. Abdoulaye DIOP Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale



S.E. Mme Olivia Ragnaghnewendé RQUAMBA Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l'Extérieur





SE Dr Morissanda KOUYATE



Ministre des Affaires Étrangères, de l'intégration Africaine et des Guinéens