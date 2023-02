Hadi Shebli dans ses vœux de nouvel an : «Nous exhortons tous les acteurs, au-delà des clivages, à épouser la recherche des voies et moyens de parvenir convenablement à la réussite de cette Transition» - abamako.com

Publié le vendredi 10 fevrier 2023

Hadi Shebli dans ses vœux de nouvel an : «Nous exhortons tous les acteurs, au-delà des clivages, à épouser la recherche des voies et moyens de parvenir convenablement à la réussite de cette Transition»

À l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président de la République, des représentations diplomatiques, consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, le doyen d’âge du corps diplomatique a exhorté les acteurs maliens à la réussite de la transition. «Nous exhortons tous les acteurs, au-delà des clivages, à épouser la recherche des voies et moyens de parvenir convenablement à la réussite de cette Transition» a déclaré S.E Hadi Shebli, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État de Palestine au Mali, le jeudi 09 février 2023 dans la salle de banquet du palais de Koulouba lors de la cérémonie.



Il s’est montré reconnaissant de l’hospitalité généreuse des Maliens. Pour lui, malgré le contexte de guerre barbare imposée, le peuple malien est resté debout tout en incarnant la «djatiguiya légendaire».



Hadi Shebli a ajouté que la lutte contre le terrorisme exige plus d’efforts et d’engagement. Indiquant que l’évolution de cette crise sécuritaire démontre suffisamment qu’il s’agit d’une affaire qui ne concerne pas que les Maliens. Le doyen du corps diplomatique a apprécié la montée en puissance, la détermination et l’engagement des Forces armées maliennes (FAMa) dans le maillage sécuritaire du territoire. Selon lui, le déploiement et l’acquisition d’équipements adéquats ont favorisé la libération de nombreuses localités du joug des groupes terroristes.



