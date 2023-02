Modernisation de l’administration : le projet Intranet a déjà touché plus de 500 structures aux niveaux central et déconcentré. - abamako.com

Le projet Intranet de l’administration malienne, conçu et mis en œuvre par l’ Agence des technologies de l’information et de la communication (Agetic) interconnecte, a déjà touché plus de 500 structures aux niveaux central et déconcentré. L’information a été donnée par le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, M. Alkaïdi Amar Touré à l’occasion de la 19è session du conseil d’administration de l’Agetic tenue le jeudi 9 février 2023.



Le secrétaire général du ministère de tutelle de l’Agetic a aussi souligné à cette occasion que la session du jour intervenait dans un contexte difficile pour le pays. Pour Alkaïdi Amar Touré, malgré cette situation, le gouvernement de Transition, soucieux d’un Mali refondé, a inscrit en bonne place dans son plan d’actions la modernisation de l’administration. À cet effet, dira-t-il, le projet Intranet de l’administration, conçu et mis en œuvre par l’Agetic interconnecte, a déjà touché plus de 500 structures aux niveaux central et déconcentré.



