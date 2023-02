Hadj 2023 : les Frais sont fixés à 4.166.425 pour la filière gouvernementale et 4.675.000 pour le privé - abamako.com

Hadj 2023 : les Frais sont fixés à 4.166.425 pour la filière gouvernementale et 4.675.000 pour le privé Publié le vendredi 10 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Hadj 2012 : Préparatifs du pèlerinage sur les lieux saints de la Mecque

Dans un communiqué, le Directeur Général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatth CISSE a informé la communauté musulmane du Mali du coût du hadj 2023.

Le montant, tout frais compris, aux ''Lieux Saints de l'Islam'', pour la campagne 2023 est fixé comme suit: Pour la filière gouvernementale s'élève à 4 166 425 FCFA le montant, et pour la filière privée à 4 675 000 FCFA.



A cet effet, les formalités et la formation continue des pèlerins et pèlerins se feront au guichet unique de la Maison du Hadj. Pour rappel, le quota accordé au Mali pour le Hadj cette est de 13 323 pèlerins. Les mesures barrières relatives au corona virus sont levées, le test PCR n'est plus exigé et la limitation d'âge aussi annulée. Les vaccinations usuelles sont, néanmoins, maintenues.



Par conséquent, il est demandé aux candidats pèlerins ayant un acompte de régulariser leurs inscriptions dans les meilleurs délais en payant la différence.



Le directeur général de la Maison du Hadj exhorte la communauté musulmane à effectuer les formalités avec célérité pour permettre de leur assurer une formation de très bonne qualité aux rites du hadj.



fsanogo