Conseil d'Administration de l'INIFORP : des résultats appréciables dans le domaine de l'ingénierie Publié le vendredi 10 fevrier 2023

M. Bakary Doumbia, Ministre de l`Emploi et de la Formation professionnelle

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Bakary Doumbia, a présidé, ce vendredi 10 février 2023, l'ouverture des travaux de la 10ème session ordinaire du Conseil d'Administration de l'Institut National d'Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP). Cette session a été dédiée au bilan de l'année 2022 et aux activités prévisionnelles de l'année 2023. Elle s’est tenue en présence du Directeur Général de l'Institut National d'Ingénierie de Formation Professionnelle.



Ladite session se tient dans un contexte marqué par le ralentissement des activités de l'INIFORP dû à une multitude de difficultés d'ordre économique, social et sécuritaire qui ont impacté tous les secteurs d'activités.



Malgré cela, l'INIFORP a atteint des résultats appréciables dans le domaine de l'ingénierie pour le développement de la formation professionnelle au Mali et cela grâce aux partenariats avec les projets et programmes du Ministère de l'Entreprenariat National, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.



Au cours de cette session, les participants examineront le rapport d'activités et le bilan financier de l'exercice 2022, le programme d'activités et le budget prévisionnel de l'année 2023 de l'INIFORP.



En 2022, le Budget de l'INIFORP avait été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de : Cinq Cent Quatre Vingt Sept Millions Six Cent Six Mille Neuf Cent Soixante Dix Neuf (587 606 979) francs CFA, réparti en Ressources Propres à 235 962 979F CFA et enSubvention de l'Etat à 351 644 000F CFA.



A ce jour, le taux de réalisation des ressources propres est de 30,02%. Celui de la subvention de l'Etat est de 30,63%.



M.S