Football / Championnat national : La 11è journée donne son coup d'envoi aujourd'hui Publié le vendredi 10 fevrier 2023

La Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) a publié le calendrier des rencontres de la 11è journée du championnat national de football.



Ainsi l’ASKO et le Djoliba AC ouvriront le bal ce soir à 16 heures au Stade Modibo KEITA et à 18h, toujours au stade Modibo KEITA, le FC Binga recevra l’US Bougouni.



Le samedi 11 Février 2023, l’Afrique Football Elite (AFE) joue contre le Stade malien de Bamako à 16 heures au Stade Modibo KEITA et à 18 heures dans le même stade Modibo KEITA, l’AS Black Star joue contre le LC BA. Toujours le samedi 11 Février 2023, l’AS Bakaridjan de Baraouéli (Segou) reçoit à 15h au stade municipal de Baraouéli les Onze Créateurs de Bamako.



Le dimanche, 12 février 2023, au Stade Modibo KEITA à 16h, le COB recevra l’USFAS et à 18h, l’AS police jouera contre Yeelen Olympique de Bamako.



Le match AS Real contre l’USC Kita est reporté à une date ultérieure car, l’AS Real doit jouer ce weekend en coupe de la Confédération contre le TP Mazembé de la RD Congo.



