News Société Article Société Mise en œuvre de l’Accord pour la paix : « Nous avons peur », dixit Sidiki Kouyaté, porte-parole de Yèrèwolo Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | Le Tjikan

Sidiki Kouyaté, porte-parole du mouvement « Yèrèwolo debout sur les remparts » était l’invité du troisième numéro de l’émission « Be Ka Kouma » de Malikounafoni du samedi dernier. Au cours de l’émission, il a passé en revue l’actualité du pays, notamment la mise de l’Accord pour la paix et la non-reconnaissance de la montée en puissance des FAMa par l’ONU, entre autres.







Dans son auditoire de l’émission « Be Ka Kouma » de Malikounafoni, le bras droit d’Adama Diarra alias « Ben le cerveau » se dit choqué et surpris par l’intervention de Mme Aminata Dicko à la tribune des Nations Unies, au nom de la jeunesse et de la société civile malienne.



D’un revers de main, l’homme qu’on peut qualifier aujourd’hui de numéro 2 du Mouvement « Yèrèwolo Debout sur les Remparts » a condamné, au nom de son mouvement, les propos de « l’usurpateur ».



« Yèrèwolo Debout sur les Remparts condamne avec la dernière rigueur les propos tenus par Mme Haïdara Aminata Dicko à la tribune des Nations unies au nom de la jeunesse et de la société civile malienne et qui se réclame membre d’une organisation de la société civile. Yèrèwolo ne se reconnait pas dans ses propos », a-t-il déclaré.



De même, le porte-parole du Mouvement « Yèrèwolo Debout sur les Remparts » se dit inquiet également des propos tenus par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, concernant l’application de l’Accord pour la paix au Mali.



« On a peur. Le peuple qui a renversé le régime de IBK si ce même peuple se mobilisait pour dire non à l’accord, je pense qu’on ne serait pas là aujourd’hui », s’inquiète-t-il.



Autre question évoquée au cours de l’émission était relative à la non-reconnaissance de la montée en puissance des FAMa par l’ONU. Sur ce sujet, Sidiki Kouyaté explique : « l’ONU ignore la montée en puissance des FAMa parce qu’elle ne veut pas donner raison à la version des autorités de la transition et du peuple malien ».



Parlant les relations et l’atmosphère qui prévalent actuellement entre le Mouvement « Yèrèwolo Debout sur les Remparts » et les autorités de la transition, l’invité de Malikunafoni précisera que le différend tire sa source depuis la reconduction du mandat de la Minusma.



« Notre objectif était le départ de la Minusma », regrette-t-il. C’est ce seul point qui serait aujourd’hui à l’origine du désaccord entre le Mouvement « Yèrèwolo Debout sur les Remparts et les colonels qui dirigent le pays même le divorce n’est pas totalement consommé.



Actualité oblige, avec les élections présidentielles qui s’approchent et la candidature probable du président de la transition, colonel Assimi Goïta. A propos, Yèrèwolo retient son souffle quant à la tenue même de ces élections vu l’insécurité grandissante dans le pays et les atteintes à l’intégrité du territoire.



« « Yèrèwolo Debout sur les Remparts se réserve. Nous sommes en guerre. Le peuple souffre. Mais vu même certaines nominations, on se demande si les autorités sont conscientes de la gravité de la situation », a conclu le porte-parole du Mouvement.



Adama DAO



Source : Tjikan