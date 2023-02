DGABE : Le Végal insatisfait de la mise en œuvre de ses recommandations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique DGABE : Le Végal insatisfait de la mise en œuvre de ses recommandations Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | Le Tjikan

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise du rapport 2020 du BVG au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta

Bamako, le 09 octobre 2021 au palais de Koulouba. Le Bureau du Vérificateur Général (BVG) a procédé à la remise officielle de son rapport de l`année 2020 au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Tweet



Le bureau du Vérificateur général, dans son rapport annuel de 2018, avait émis des recommandations à la Direction générale de l’administration des Biens de l’Etat (Dgabe) sur la gestion qu’elle fait du matériel roulant de l’Etat. En 2022, une autre mission dudit bureau, dans sa mission de suivi, a constaté une mise en œuvre des recommandations globalement très peu satisfaisante.



Dans son rapport de vérification de performance effectuée en 2018, le Vérificateur général Samba Alhamdou Baby avait fait des recommandations à la Dgabe, aux fins de corriger les dysfonctionnements constatés et espérer une meilleure gestion administrative et financière au sein de ladite structure. A cet effet, une mission de suivi des recommandations s’est effectuée en 2022, dont l’objectif était de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la vérification initiale et d’apprécier leur niveau de mise en œuvre et la correction des faiblesses constatées. Après vérifications, la mission de suivi des recommandations laisse entrevoir un bilan négatif de la Dgabe. Ainsi, le bilan du suivi des quatorze (14) recommandations formulées en 2018 par le Vérificateur général se présente comme suit en 2022.



Etat de mise en œuvre des recommandations :



Le taux des recommandations entièrement mises en œuvre est de 12,50%. En effet, sur les 14 recommandations formulées par l’équipe de la vérification de performance initiale, une (1) est entièrement mise en œuvre, soit 12,50%, une (1) est partiellement mise en œuvre soit 12,50%, six (6) ne sont pas mises en œuvre soit 75,00% et six (6) sont caduques ou sans objet. Le taux de mise en œuvre totale est déterminé sur les huit (8) recommandations applicables en dehors de celles caduques ou sans objet. Le niveau global de mise en œuvre des recommandations n’est pas satisfaisant.



Recommandation entièrement mise en œuvre



Le Premier ministre a fait prendre des dispositions pour clarifier les compétences en matière de vente à l’amiable des matériels et matières de l’Etat admis à la reforme.



Recommandation partiellement mise en œuvre



Les certificats de propriété des véhicules de l’Etat ne sont pas établis.



Recommandations non mises en œuvre



La Dgabe ne dispose pas d’un manuel des procédures ; la Dgabe n’a pas élaboré les éléments de la politique en matière de gestion du patrimoine mobilier; la Dgabe ne produit pas les états trimestriels et les inventaires annuels des matériels et équipements durables affectés aux départements ministériels et aux Institutions; La Dgabe ne procède pas à l’admission de tous les matériels roulants de l’Etat, notamment les véhicules des missions diplomatiques et consulaires ; des véhicules n’ont pas été retrouvés lors du contrôle physique dans la ville de Koulikoro ; des véhicules n’ont pas été retrouvés lors du contrôle physique dans la ville de Ségou.



Recommandations caduques ou sans objet



La Dgabe n’organise pas l’approvisionnement des services publics en matériels et équipements roulants ; la Dgabe ne tient pas le sommier des parcs autos et motos de l’Etat conformément à son ordonnance de création ; le ministre de l’Economie et des Finances ne veille pas à l’élaboration des éléments de la politique en matière de gestion du patrimoine mobilier corporel.



Moussa Sékou Diaby