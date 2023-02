Accord d’Alger : la mauvaise foi de la CMA ! - abamako.com

Accord d'Alger : la mauvaise foi de la CMA ! Publié le vendredi 10 fevrier 2023 | La Revelation

Plus de 7ans après sa signature, l’accord de paix issu du processus d’Alger connait de sérieux problèmes. L’Etat du Mali a certes signé ce document avec le couteau à la gorge .Mais, une application aveugle de cet accord sans la prise en compte des principes et valeurs de la République et de la démocratie est à la fois un danger et une menace pour la stabilité au Mali et au sahel. Malgré les efforts consentis par l’Etat foulant souvent au pieds les dispositions légales comme la mise en place des autorités intérimaires en remplacement des élus .Aussi d’avoir privilégié le dialogue sans désarmer les éléments de la CMA conforment aux clauses de l’accord .Toute chose qui a d’ailleurs encouragé la prolifération des armes et aggravé l’insécurité freinant du coup les investissement et le redéploiement de l’administration dans certaines zones .

Aujourd’hui, vouloir aliéner la souveraineté de l’Etat et le rendre responsable de l’inapplication de l’accord relève du comble.

Cela traduit la fuite en avant ou la mauvaise foi des mouvements armés. La CMA soutenue par ses alliés occidentaux mène des manœuvres pour rendre inapplicable l’accord. Et pourtant, ils sont représentés dans le gouvernement et dans les instances décisionnelles. Ils sont dans la dynamique de s’organiser en une seule entité. Mais pour quel objectif ?

Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. En adoptant la position que les discussions de l’accord ne doivent pas se faire sur un terrain neutre. Il faudra enlever dans l’accord tout ce qui est inapplicable. On ne peut pas faire venir sur la table de négociation quelqu’un qui ne veut pas négocier.



Massassi/La Révélation