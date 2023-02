Industrie : le gouvernement annonce l’ouverture de la COMATEX au mois d’avril prochain - abamako.com

Industrie : le gouvernement annonce l'ouverture de la COMATEX au mois d'avril prochain Publié le vendredi 10 fevrier 2023

La Compagnie Malienne de Textiles COMATEX SA ouvrira ses portes des le mois de d’avril prochain. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud OULD MOHAMED, ce vendredi 10 février 2023 à Ségou lors de sa rencontre avec les différentes parties prenantes pour dresser un plan de relance. ’’Nous sommes venus pour rassurer la population de Ségou de la relance de la COMATEX au plus tard au mois d’avril prochain, parce qu’ après le procès au tribunal de commerce, la COMATEX est revenue à 100% à l’Etat malien, et nous demandons aux parties prenantes de travailler pour que cette relance soit une réussite ’’, a affirmé le ministre Mahmoud OULD MOHAMED.



Il faut rappeler que l’ouverture de l’usine malienne des produits pharmaceutiques (IMPP) et la Compagnie malienne de textiles (COMATEX) est une volonté des plus hautes autorités de la Transition.



