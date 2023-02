Les Douanes et les 5 milliards de fcfa détournés : Pourquoi le DR et le DG sont complices! - abamako.com

Comme promis dans notre précédente parution, nous voilà de retour sur cette rocambolesque affaire de détournements d’environ 5 milliards de francs CFA au bureau des Douanes de Kati. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le voile commence à se lever autour de cette affaire qui cache bien de mystères.







En effet, comme nous l’annoncions dans notre dernière édition (voir Le point N°278 du vendredi 27 janvier 2023) comme quoi des soupçons pesaient dans cette affaire sur la receveuse du Trésor public à la Direction régionale des Douanes (bureau de Kati), Awa Traoré et le patron de la section Recherche, l’inspecteur des Douanes Badi Maïga. Et bien le temps commence à donner raison à votre hebdomadaire puisque les deux personnes citées ont été relevées. Si la receveuse du Trésor (Awa Traoré) a été relevée y a une dizaine de jours maintenant et remplacée par un certain Raphael Diakité. Le nommé Badi Maïga quant à lui, a été relevé seulement, le 30 janvier dernier (voir décision ci-dessous). Une décision tardive qui s’apparente plus à un coup de com qu’une volonté de faire bouger les choses pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. C’est en tout cas ce qui se murmure dans les couloirs du bureau des Douanes de Kati – où ils sont d’ailleurs nombreux-les travailleurs et autres usagers à avancer la thèse d’une ‘’complicité ’’ des responsables douaniers de Kati jusqu à Samanko (siège de la Direction générale). Vrai ou faux ! Dans tous les cas, au regard des événements, tout porte à croire que quelque chose tourne mal dans cette affaire. Les raisons.



Badi Maïga , patron de la section Recherche en agent de ‘’recouvrement’’ ?



A moins que nous ignorions les attributs du chef de la section recherche, mais, c’est un peu le paradoxe dans cette affaire au sujet de celui-là qu’on soupçonne d’être la tête de proue de ce gros détournement, Badi Maiga. En effet, nommé en 2018 comme patron de la section Recherche à la Direction régionale des Douanes de Koulikkoro, l’homme s’est presque mué en agent de recouvrement encaissant les liquidités et autres chèques lors des dédouanements. Et cela depuis plusieurs années maintenant au vu et au su du Directeur régional, Mohamed Coulibaly et du Directeur Général lui-même. Et, c’est de là que tout est parti. L’homme, selon nos sources, était au début et à la fin de tout au bureau des Douanes de Kati. Le Directeur régional ne se contentant souvent que de ses comptes rendus sommaires, rapportent nos sources. C’est fort donc de cet immense pouvoir qu’il avait sous ses épaules depuis sous feu IBK jusqu’à maintenant que celui-là qu’on dit être un protégé du Général Moussa Diawara, s’est donné le luxe de ‘’détourner’’ une somme aussi importante. Seulement était-il dans son rôle ? Mystère !



Quand le D.G veut sauver sa tête !



C’est du moins ce à quoi ressemble cette décision de virer, le 30 janvier dernier, l’inspecteur des Douanes, Badi Maiga. D’aucuns diront certainement que l’inspecteur Général Amadou Konaté, a pris la bonne décision et s’est assumé en relevant le sieur Maïga de son poste. Ce qui est vrai. Sauf que, c’est une décision qui a été prise sous la contrainte. Oui, il faut le dire. Rappelons que c’est une affaire qui a éclaté il y a plusieurs semaines maintenant grâce à la vigilance de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, à qui, nous tirons au passage le chapeau pour avoir donné l’alerte. Le patron des Douanes pourtant informé de la découverte du pot aux roses n’a rien fait pour interpeller, voire arrêter dans un premier temps, Badi Maïga que tout le monde soupçonnait. Au contraire, on lui a donné le temps de s’enfuir au moment des faits.



Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on n’a voulu étouffer l’affaire puisque, ce dernier qui, selon nos informations, s’était enfuit dans un premier temps à Paris avant de revenir à Bamako. Il aurait d’ailleurs à ce jour remboursé une somme importante sur les 5 milliards de francs en question. En clair, le plan pour le D.G Konaté était donc de laisser passer la tempête et de ranger cette affaire dans les oubliettes une fois l’argent remboursé, histoire de sauver sa tête. Et ce n’est pas pour rien, car, nous dit-on, ces sous détournés serviraient à entretenir des barons de la Douane. Badi Maïga l’aurait confié à des proches. Allez savoir ! Mais, c’est peine perdue!



Il a donc fallu que nous dénoncions cette sulfureuse affaire pour que le Directeur général se décide à le relever de son poste. Avait-il le choix ? Pas sûr. C’était la seule option qui restait à l’inspecteur général Amadou Konaté. Lui, qui aurait dû être relevé sans ambages. Car, ce n’est ni plus ni moins qu’un vol organisé, un pillage de l’Etat du Mali. Pour ça, l’homme n’a pas sa place à la tête de la Douane, un des maillons forts de l’Etat en termes de recettes. Va-t-on franchir ce pas ? Pour le Mali Kura dont on rêve, nous l’espérons. Même si on le dit proche de l’actuel ministre des Finances, Alhousseini Sanou qui l’aurait propulsé à ce poste. Est-ce pour autant une raison de le couvrir. Nous pensons que non ! Le Mali doit être au dessus de tout. A bon entendeur !



