Pour évaluer les décennies de pratiques démocratiques au Mali : Le Forum des partis politiques du Mali et le Cadre des partis politiques organisent une assise - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour évaluer les décennies de pratiques démocratiques au Mali : Le Forum des partis politiques du Mali et le Cadre des partis politiques organisent une assise Publié le samedi 11 fevrier 2023 | Aujourd`hui

Tweet







Dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour une sortie de crise au Mali, une délégation du Cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel, conduite par Dr. Modibo Soumaré, a été reçue par le Forum des partis politiques du Mali dirigé par le président d’honneur du Parti pour l’action civique et patriotique (PACP), Niankoro Yeah Samaké.



Les discussions ont porté sur la situation sociopolitique et sécuritaire, mais surtout sur la nécessité et l’opportunité d’organiser un forum des partis politiques par les acteurs politiques en vue de promouvoir le dialogue interpartis.



Ainsi, les deux parties ont convenu de l’importance d’un cadre de dialogue pour évaluer les décennies de pratiques démocratiques au Mali et le rôle des partis politiques dans le renforcement de la démocratie en cette période de transition politique.



Aussi, les deux parties partagent la même vision sur l’urgence d’aider les autorités de la Transition à maintenir le chronogramme des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel. A cet effet, elles estiment que la classe politique doit relever les défis auxquels le pays est confronté et parler d’une même voix, en respectant l’éthique, la déontologie, le caractère noble des formations politiques.



Les deux parties ont également convenu de la tenue du forum qui est prévue au mois de février pour diagnostiquer en profondeur ces aspects. Avant de se mettre d’accord pour travailler ensemble afin de sauver le Mali.







Boubacar Païtao