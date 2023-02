Finale MISS ORTM édition 2023: Aminata Keita remporte la couronne - abamako.com



Aminata Keita MISS France est désormais la nouvelle ambassadrice de la beauté malienne. Elle à été choisie par le jury présidé par Ibrahim Diombélé parmi 15 postulantes venues de Bamako, des régions et de la diaspora.



C’était vendredi 10 février 2023 au cours d’une soirée riche en émotion et pleine de suspense qui s’est tenue au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère de la Communication de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration Alkaidi Amar TOURE.



Initiative du Comité Syndical de l’ORTM en partenariat avec ses sponsors et placée cette année sous le thème « paix cohésion sociale pour le Malikoura en marche » cette finale tant attendue par les 15 postulantes est le couronnement des phases de casting, de présélection et d’élections au niveau du district de Bamako et des régions.



Interventions des officiels, défilé et adresse des postulantes devant le public ont été les temps forts de cette finale nuit MISS ORTM édition 2023



En souhaitant la bienvenue aux invités à cette finale de la nuit MISS ORTM édition 2023 le secrétaire général du Comité Syndical de l’ORTM Abdrahamane Hinfa Touré s’est réjoui de la présence des invités à cette soirée qui s’inscrit selon lui dans le cadre du respect d’une tradition vielle de plusieurs années.

« Election MISS ORTM c’est la fête des femmes et pour répondre aux besoins des téléspectateurs, cette année, le Comité Syndical de l’ORTM a innové pour changer le visage de l’élection en vue de répondre aux normes internationales malgré toutes les difficultés. La nuit MISS ORTM est un évènement qui à une grande utilité contrairement à certaines fausses informations, et au fil du temps cette élection MISS ORTM a évoluée » a-t-il-déclaré

Il a par ailleurs remercié les nombreux sponsors qui accompagnement cet évènement pour leur soutiens multiformes.



Après quatre passages en tenues traditionnelles devant les membres du jury 8 postulantes sur les 15 finalistes ont été présélectionnées pour la suite de l’aventure, et les 8 présélectionnées 5 ont été retenues pour la deuxième phase de présélection et sur les 5 postulantes restantes 3 ont été retenues pour la finale.



Apres délibération des membres du jury, la candidate n° 2 Aminata Keita MiSS France à été choisie comme la MISS ORTM édition 2023 avec comme 1ere dauphine la candidate n° 3 Mounima Diallo MISS Kayes et 2eme dauphine la candidate n° 12 Marie Diarra de Bamako.



A noter que la MISS ORTM édition 2023 empoche la somme de 2 millions de FCFA, la première dauphine 1500.000FCFA et la deuxième dauphine 1000.000FCFA



En plus de l’argent la MISS ORTM et ses deux dauphines ont également bénéficiés de plusieurs cadeaux offerts par les sponsors.



Mohamed Kanouté

Source : Mali24