Déclaration du mouvement des jeunes CODEM suite allégations de Monsieur Abdoulaye Fofana dit 120 sur les montants de l'aide publique reçu par le parti de 2013 À 2019
Publié le samedi 11 fevrier 2023

C'est avec indignation que les Cols Bleus (Mouvements des Jeunes) du Parti Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) a suivi sur les réseaux sociaux les affirmations mensongères et diffamatoires de la part d'un certain Abdoulaye FOFANA dit 120, président de la plateforme " An te Mali bla Mogoyé" au sujet des montants de l'aide publique aux partis perçus



CODEM regrette ces allégations attentatoires préméditées qui mettent en scène des groupuscules téléguidés sortis du bois pour diffamer nôtre Parti, CODEM.



Si l'objectif est d'instaurer une crise de confiance entre les responsables de CODEM et ses militants autour des montants perçus durant ces années ou de discréditer auprès de l'opinion notre posture responsable et cohérente concernant la vie de notre pays, nous disons que c'est peine perdue.



Pour prendre ce monsieur aux mots, il a souligné que de 2013 à 2019, CODEM a reçu chaque année la somme de 548 millions FCFA. Soit un total cumulé de 3.288.000.000 FCFA. Il appartiendra à l'auteur de ces allégations ignobles de les prouver devant qui de droit car les montants qu'il a annoncé n'ont aucune commune mesure avec ceux de notre comptabilité.



Face à ces manipulations politiques, la Jeunesse CODEM que nous sommes, est plus que jamais déterminée à ne plus laisser le Parti et ses responsables à la merci du premier venu en quête de notoriété éphémère. Plus jamais ça.



Pour laver l'honneur et la crédibilité de notre Parti et de ses responsables largement écorchée par Abdoulaye FOFANA, nous userons de tous les moyens légaux à notre disposition.



CODEM se réserve le droit de porter plainte contre le ou les auteurs de cette machination grotesque.



Déjà, nous vous informons que toutes les dispositions ont été prises pour la manifestation de la vérité devant qui de droit et dans un bref délai. Nos conseils sont à pied œuvre pour que l'opinion soit édifiée.



Pour finir, compte tenu de la fragilité actuelle de notre pays, Codem soucieuse de la paix et de la cohésion entre les filles et les fils du Maliba, invite les uns et les autres à faire preuve de retenu et de discernement dans toutes nos actions. L'union sacrée au chevet de la Patrie est à ce prix. CODEM, jouera entièrement et pleinement sa partition comme par le passé.



Comptons d'abord sur nos propres forces.



Vive CODEM dans un Mali uni, fort et prospère.



Pour les Cols Bleus



Soumaila Fané



Président en exercice



BOFANE