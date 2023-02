Au Mali, les groupes armés manœuvrent pour faire face à tous les scénarios - abamako.com

Au Mali, les groupes armés manœuvrent pour faire face à tous les scénarios Publié le dimanche 12 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Nord du Mali : un officier de la CMA et six éléments assassinés à Intahaka

Les trois ex-groupes rebelles du nord, réunis au sein de la Coordination des mouvements de l’Azawad, ont fusionné et essaient de fédérer plus large



Les faits - Trois groupes armés du nord du Mali ayant combattu l’Etat central ont signé, le 8 février, un document de fusion en une seule entité. La cérémonie de signature a eu lieu à Kidal, ville sous leur contrôle, alors que le dialogue avec les autorités de Bamako pour la mise en œuvre de l’accord de paix est au point mort. Ces mouvements étaient jusqu’alors regroupés dans la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA, alliance de combattants touaregs et arabes).

Avancer vers la création d’une seule entité politique et militaire pour les chapeauter. C'était l’intention affichée par les chefs des groupes armés de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), réunis le 8 février à Kidal, qui ont invoqué la « volonté des populations de l’Azawad (le nord du Mali) d’unir leurs efforts pour faire face à tous les défis ».



