Issa Kaou Djim appelle le Colonel Goïta à se ressaisir pour l'intérêt du Mali et des Maliens Publié le lundi 13 fevrier 2023 | Le challenger

Disparu des radars depuis quelques mois, l’ancien n°10 du M5-RFP, Issa Kaou Djim était le 9 février dernier sur le plateau de notre confrère Joliba TV news. Interrogé par Mohamed Halidou Attaher, l’ex 4ème vice-président du Conseil national de la Transition s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité. Il a adressé un message au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta : « Je dirais au Président de la Transition de se ressaisir pour l’intérêt du Mali et des Maliens », a-t-il souligné.



En paraphrasant le Colonel Goïta, le président du parti Acrt-Fkw déclarait : « Il disait, je cite : si j’échoue, c’est la jeunesse malienne qui a échoué…. Je pense que s’il échoue, c’est l’échec du Mali. Ainsi, il ne faut pas qu’il échoue. Cependant, il doit mesurer tous les aspects de la crise et prendre la bonne décision. La bonne décision, c’est d’accepter l’organisation des élections générales, de retourner à sa vocation qu’il a choisie, c’est-à-dire, défendre les Maliens et leurs biens en laissant le champ politique aux hommes politiques. […] »