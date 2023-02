Création de la fédération Mali-Burkina-Guinée: La panique s’installe au cœur de la CEDEAO - abamako.com

Politique
Création de la fédération Mali-Burkina-Guinée: La panique s'installe au cœur de la CEDEAO
Publié le lundi 13 fevrier 2023 | Notre Printemps

Les ministres des Affaires Etrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée Conakry ont eu une séance de travail les 08 et 9 février dernier à Ouagadougou en vue de renforcer leurs liens d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération. Cette collaboration intervient après plusieurs appels à la création de la fédération entre les trois états qui partagent actuellement des points communs sur le plan politique. Une idée qui a frustrée