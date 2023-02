La saint valentin : une fête détournée de son contexte - abamako.com

La saint valentin : une fête détournée de son contexte Publié le mardi 14 fevrier 2023 | Le Pays

Considéré comme la fête des bien-aimés dans le monde, la saint valentin est Fêtée, chaque 14 février, par bon nombre de jeunes amoureux sans savoir le vrai sens de cette tradition. Pour en savoir plus, nous nous approchés d’un théologien afin de nous édifier sur la question.



Contrairement aux informations qui indiquent que la fête de la saint Valentin est une fête des chrétiens, père Vincent Somboro, membre de la congrégation des pères blancs, et théologien indique que la fête de la saint Valentin est plus une tradition Romaine qu’une fête religieuse des chrétiens. Il ajoute que plutôt le 14 février, l’église fête saint Cyrille et Méthode deux frères qui ont évangélisé la région scandinave. Cette thèse souligne qu’il y’a pas de lien entre la fête de la saint Valentin et l’église car, selon les dires de Somboro, on ne parle pas de saint valentin dans le livre de prière, également il est absent du calendrier liturgique.



Maintenant selon l’histoire, la saint Valentin, patron des amoureux, est un prêtre mort martyrisé par les Romains, le 14 février 270. En effet, valentin s’attira la colère de l’empereur Claude II qui venait d’abolir le mariage. L’empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu’ils ne voulaient pas abandonner leur famille. Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Avant-même saint Valentin, il existait une fête païenne célébrée à la mi-février : les lupercales Romaines. Pendant cette fête, les adolescents devaient se soumettre à un rite d’initiation. Chaque jeune homme pigeait le nom d’une jeune fille qui lui était assignée pour l’année. En 496, le pape interdit cette fête très peu respectueuse pour les femmes. Il choisit alors Valentin comme patron des amoureux et décrète le 14 février jour de sa fête.



Il est alors possible de comprendre aisément que cette fête est plus une fête traditionnelle romaine qu’une fête des chrétiens. Cependant, ce jour décrété comme la fête des amoureux par les romains est une occasion pour tous les amoureux de renouveler leur amour à leur conjoint et conjointe. « Ce jour nous rappelle de l’importance de vivre l’amour dans un couple et dans un mariage. Les couples prient ce jour pour leur union et se confient à Dieu. Moi ce jour je prie pour les couples qui traversent des moments difficiles et ceux qui peinent à avoir des enfants» relate père Vincent.



Notons que dans le monde actuel, cette fête des amoureux a été détournée de son vrai sens en devenant une fête commerciale, ou les compagnons se font des cadeaux censés être des preuves de leur amour, alors que c’est tout le contraire.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS