Opération de mise à jour des données NINA: le gouvernement déplore une faible mobilisation des Maliens Publié le mardi 14 fevrier 2023

Dans le communiqué ci-dessous publié par le ministère de la Sécurité, le gouvernement malien constate un faible niveau de mobilisation des Maliens, malgré la grande campagne de communication, sur l'opération de mise à jour des données NINA.



Depuis le 09 janvier 2023, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a procédé au lancement de l'opération de mise à jour des données NINA.



A ce jour, il a été constaté un faible niveau de mobilisation de nos compatriotes, malgré la grande campagne de communication faite autour du sujet.



Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile rappelle que l'opération se poursuivra jusqu'au 31 mars 2023, et que passé ce délai, au regard des contraintes liées au respect du chronogramme de production et de remise de la Carte Nationale d'Identité Biométrique Sécurisée, il sera procédé, systématiquement, à l'impression de ladite carte à partir des données déjà existantes du RAVEC.



La première mise de cette Carte Nationale d'Identité Biométrique Sécurisée étant gratuite pour tous, le Ministre en appelle à une mobilisation générale avant la date butoir du 31 mars 2023, car tout renouvellement de la Carte sera payant.



Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous.



MINISTRE SECURITE



Pour le Ministre et par ordre, Le Secrétaire Général, DE ÉLAPLE SECRÉTAIRE

Oumar SOGOBA

Chevalier de l'Onion National