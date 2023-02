Après Sevaré, le ministre de la Défense réceptionne un lot de drones à Gao : ’’dans un futur proche, ça sera d’autres régions ou la capitale’’ - abamako.com

Après Sevaré, le ministre de la Défense réceptionne un lot de drones à Gao : ''dans un futur proche, ça sera d'autres régions ou la capitale'' Publié le mardi 14 fevrier 2023 | aBamako.com

Un lot supplémentaire de drones de types Bayktar TB2 pour les forces armées maliennes ont été réceptionné à Gao par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, accompagné par certains membres de la hiérarchie militaire.



Ces nouveaux équipements modernes permettront de faciliter le travail des forces armées dans leurs missions régaliennes et dans la lutte contre les groupes armés terroristes. ''Aujourd'hui, les plus hautes autorités ont décidé d'armer les forces de défense et de sécurité. Les Maliens l'ont compris et accepté de donner la priorité à l'armée. Nous avons donné des drones à Sevaré, aujourd'hui c'est à Gao, et dans un futur proche ça sera d'autres régions ou à la capitale'', a indiqué le colonel Sadio Camara.



Lors de sa visite, le ministre de la Défense a échangé avec la hiérarchie militaire sur la situation sécuritaire à Gao.

Il faut rappeler qu'en décembre 2022, le colonel Sadio Camara avait réceptionné des drones TB2 sur la base de Sevaré.



M.S

aBamako.com