Journée Nationale Sportive du Qatar : Le Mali au rendez-vous de l’évènement !

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne du Mali Mossa AG Attaher a répondu le 14 février 2023 à l’invitation de l’ambassadeur du Qatar à Bamako à l’occasion de la célébration de la journée nationale sportive de l’Etat du Qatar.



Il était accompagné outre de son collègue le ministre des Affaires

Religieuses et des Cultes Dr Mahamadou Koné, du representant du

Cnosm et les présidents des fédérations de basket et du cyclisme,

Au nom des plus hautes autorités du pays, les deux ministres Maliens

ont témoigné à la représentation Qatari de l’excellente et dynamique

relation qui lie les deux pays. En instituant une journée dédiée au

sport, l’Etat du Qatar veut promouvoir le sport, la forme physique et la

vie saine, comme pour corroborer cette assertion qui dit « un esprit

sain dans un corp sain ».



Le chargée d’Affaires par interim de l’ambassade du Qatar à Bamako,

Hamad Bin Jaber Al-Khayarine au nom de S.E, l’ambassadeur du

Qatar au Mali, empêché, a rappelé qu’en 2011, son Altesse Sheikh

Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a proclamé le deuxième

mardi du mois de février « Journée Nationale du Sport ». Le mardi 14

février était un jour férié.



« Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de

l'ambassade du Qatar à Bamako afin de participer à la journée

nationale du sport au Qatar. En effet, Son Altesse Cheikh Tamim bin

Hamad AL-Thani, l’émir de l’état du Qatar a pris une décision en

2011 proclamant le premier Mardi de la deuxième semaine du mois de

Février de chaque année: journée nationale du sport au Qatar. Cette

journée vise à encourager les citoyens et les résidents à pratiquer une

activité sportive individuelle ou collective afin de pérenniser et encrer

cette pratique aux fins de de l'instaurer comme une mode de vie Seine

pour tous les membres de la société », a déclaré le Chargé d’Affaires

de l’ambassade du Qatar au Mali.



Un atelier pour célébrer la journée à Doha

Dans la capitale qatarie, Doha, le ministère de la Culture a organisé un atelier intitulé « Vie saine » à l'occasion de la Journée Nationale du Sport pour encourager les employés à suivre un régime alimentaire sain, à pratiquer diverses activités sportives et à maintenir un mode de

vie sain.



L'atelier a été présenté par le formateur, Khalid Nabina, qui a décrit un mode de vie sain comme un ensemble de pratiques visant à améliorer le niveau de la santé individuel et à prévenir les maladies, ce qui conduit à élever le niveau de vie en général. Il a indiqué que, pour certaines personnes, le concept de vie saine se limite à l'exercice physique, à une alimentation saine et à la perte ou au contrôle du poids, précisant que ces points ne représentent qu'un aspect du mode de vie sain qui présente de multiples avantages pour la

santé physique et mentale.



Nabina a expliqué qu'un mode de vie sain consiste à manger des aliments sains en quantités mesurées, à faire de l'exercice au moins trois jours par semaine, à arrêter de fumer, à s'éloigner de tout ce qui nuit au corps et à améliorer la qualité du sommeil en dormant suffisamment (6 à 9 heures par jour) en plus d'éviter les causes d'anxiété et de stress.



Il a également déclaré que l'adoption d'un mode de vie sain peut parfois sembler difficile et impossible, expliquant que la difficulté réside dans l'abandon des habitudes malsaines et des mauvaises pratiques. L'idée de base de l'adoption d'un mode de vie sain consiste à

commencer par des normes pratiques simples permettant d’adopter des activités saines et changer pour le mieux, a-t-il ajouté. L'État de Qatar célèbre la Journée Nationale du Sport le deuxième mardi du mois de février de chaque année afin d'encourager les

citoyens et les résidents à faire de l'exercice et à intégrer le Sport dans

leur vie quotidienne.