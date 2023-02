Mali: Prison avec sursis pour Doumbi Fakoly et relaxation pour ses coaccusés - abamako.com

News Société Article Société Mali: Prison avec sursis pour Doumbi Fakoly et relaxation pour ses coaccusés Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | L’Essor

Le délibéré du procès Doumbi Fakoly et autres a été vidé ce mardi, dans la matinée au Tribunal de Grande Instance de la Commune IV de Bamako.



À l’issue de l’audience correctionnelle qui a vu la comparution des inculpés, le Tribunal a simplement acquitté les cinq autres et maintenu Doumbi Fakoly dans les liens en le condamnant à 12 mois de prison dont 8 avec sursis.



Cette sentence intervient après la réqualification des faits en crimes religieux conformément à l’article 58 du code pénal. En principe, le leader Kameet aussi bien que ses coaccusés relaxés devrait rentré à la maison compte tenu de son temps de détention préventive.



Pour rappel, après la publication de la vidéo des propos blasphématoires contre l’islam par Mamadou Dembélé (en fuite), l’affaire avait fait un tollé sur les réseaux sociaux et provoqué la colère des organisations musulmanes. La procédure judiciaire ouverte avait permis d’interpeller Doumbi Fakoly Doumbia, leader de la secte pour son soutien à l’auteur du blasphème.

‬‎