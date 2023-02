En Afrique du Sud, l’arrivée d’une frégate russe pour des entraînements crée des remous - abamako.com

En Afrique du Sud, l’arrivée d’une frégate russe pour des entraînements crée des remous

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Pretoria a adopté une position neutre et refuse de condamner Moscou.



La frégate militaire russe « Admiral Gorshkov » a accosté lundi 13 février au Cap en vue d’exercices navals conjoints au large des côtes sud-africaines, a indiqué le consulat général de Russie en Afrique du Sud, qui a annoncé en janvier accueillir à partir de vendredi et pendant dix jours les Marines chinoise et russe pour un « exercice multilatéral » destiné à « renforcer les relations » entre les trois pays.