Publié le mercredi 15 fevrier 2023

La direction de l'Office Central des Stupéfiants (OCS), à travers ses Antennes de Bamako, a effectué une patrouille dans la soirée du mardi 14 février 2023, dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel interdisant l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur toute l'étendue du territoire malien. Décision qui est entrée en vigueur ce mercredi 15 février 2023.



Cette descente musclée a mobilisé plusieurs éléments de l'OCS avec à leurs têtes, le Lieutenant-Colonel Siliman SANAGRE, Chef de Renseignements et des Opérations par intérim de l'OCS.



L'opération confirme l'expiration du délai de grâce donné par les autorités aux importateurs, aux distributeurs, vendeurs et consommateurs de Chicha au Mali. Aussi, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont été interpellées, au cours de la patrouille qui a saisi un mportant lot de matériels.

L'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire est interdit sur toute l'étendue du territoire national en application d'un arrêté pris pour lutter contre l'usage des stupéfiants et drogues au Mali.



M.S