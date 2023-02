Mali-Russie : Les obstacles d’une route commerciale - abamako.com

Mali-Russie : Les obstacles d'une route commerciale
Publié le mercredi 15 fevrier 2023

Visite du ministre russe des affaires étrangères à Bamako

Bamako, le 7 février 2023. En visite d`amitié et de travail à Bamako, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a été reçu par son homologue malien Abdoulaye DIOP





Les ports européens sont interdits aux navires russes, alors que jusqu’à preuve du contraire les produits importés au Mali passent par ces ports. Le Mali qui a signé des contrats d’achat de produits russes fait donc face à des difficultés énormes pour livrer ces produits dont certains sont bloqués en Europe. On comprend pourquoi les hydrocarbures restent chers au Mali, malgré que la Russie soit devenue le principal fournisseur du pays en produits pétroliers. On se souvient qu’en septembre dernier, le président russe Vladimir Poutine avait dénoncé ce blocage.



A l’’époque le président russe a affirmé que les ports européens bloquaient 300.000 tonnes d’engrais que la Russie a proposé de transférer gratuitement vers les pays qui en ont le plus besoin. Il a accusé l’UE de bloquer le don de 300.000 tonnes d’engrais russes aux pays qui en ont le plus besoin, tout en se plaignant des obstacles aux exportations de la part des Occidentaux. Poutine a affirmé que le comble du cynisme est que même l’offre russe de transférer gratuitement 300.000 tonnes d’engrais bloqués dans les ports européens en raison des sanctions vers les pays qui en ont besoin restait toujours sans réponse.



Par la même occasion, Poutine avait dit qu’il voulait donner ces tonnes d’engrais gratuitement aux pays dans le besoin. On sait que le Mali a eu en 2022 de nombreuses difficultés pour obtenir de l’engrais à cause de cette mesure de l’UE. Cela a joué sur le rendement des paysans, puisque l’Etat a été obligé de réduire la quantité d’engrais distribuée aux paysans qui attendaient de l’aide. La Russie, puissance céréalière mondiale, ne peut vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant notamment les secteurs financiers et logistiques.



Selon les statistiques, en 2021, la Russie était le premier exportateur d’engrais azotés et le deuxième fournisseur d’engrais potassiques et phosphatés. Vladimir Poutine a critiqué les sanctions illégitimes prises par certains pays d’Occident pour renforcer leur position mais qui ont des conséquences négatives sur eux-mêmes. Ces sanctions touchent aussi des États totalement innocents souffrant de cette politique, en premier lieu les pays en développement et les plus pauvres. Ce sont les pays en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine qui ont été principalement touchés par les restrictions occidentales sur l’approvisionnement en énergie, en nourriture et en engrais russes sur les marchés mondiaux.



Les Maliens attendent des autorités de transition des explications sur la suite des accords commerciaux signés avec la Russie. Ce que les gens ne comprennent pas est que les produits que la Russie vend à bas prix à des pays amis restent chers au Mali. A Bamako, le prix du pain et celui des hydrocarbures ont augmenté à cause des restrictions prises contre la Russie par les pays européens. Cette cherté est censée être combattue par les accords commerciaux comme on le voit dans certains pays qui importent des marchandises russes.



Les Russes ont promis de transporter eux-mêmes les produits que le Mali achète après la signature de l’accord commercial. C’est ainsi que le Mali a acheté des produits à une valeur de 100 millions de dollars. Mais les gens scrutent l’horizon dans l’espoir de voir ces produits arriver sur le marché. Quelques tonnes de blé et de clinker avaient été acheminées au Mali via le port de Conakry au début de l’hivernage à destination d’usines produisant du ciment et de la farine de blé. Mais les gens restent sur leur faim au sujet de la route commerciale entre le Mali et la Russie.



