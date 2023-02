En quête d’un financement Libyen de 500 millions de dollars : Dra, victime d’une arnaque à 100 Millions FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique En quête d’un financement Libyen de 500 millions de dollars : Dra, victime d’une arnaque à 100 Millions FCFA Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | Le Soft

© aBamako.com par Momo

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

Incroyable mais vrai!

L’ancien porte-étendard de l’Adema aux élections présidentielles de 2013 et plusieurs fois ministre sous le régime, Dramane Dembélé a été victime d’une arnaque à grande échelle: ila lui-même, après avoir été convaincu de la-fiabilité d’un réseau de prétendus libyens de la famille de Feu Mouammar Kadhali, engagé et supervisé la transaction "top secret de la somme de Cent millions de nos francs jusqu’a Accra au Ghana où l’affaire va tourner au cauchemar. Enquête exclusive









Courant 2016 lorsqu’il se faisait approcher par un metteur en relation malien qui disant avoir eu vent d’un réseau Libyen de financement de projets structurants et d’envergure basé à Acera au Ghana, Dramane Dembelé n’était plus ministre. Celui avait été investi candidat à l’élection présidentielle de 2013 par Alliance pour la democratie au Mali (Pasi), le pho grand parti politique d’Afrique après FANC avait pris ses distances avec l’arène politique pour se replier dans son cabinet de consultant indépendant dans le secteur miner à Bamako



Ancien Directeur national de la geologie et des mines (5 ans de 2005 à 2010). Dra comme appellent ses camarades de Alliance pour la démocratie au Mali a dès le début de sa carrière professionnelle en 1994, exercé en tant que géologue d’exploration dans les com pagnies privées internationales de renommée...



Source le soft