Transition : « le bilan est négatif » selon Issa Kaou Djim Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | Le wagadu

Dans l’émission “En toute liberté” de Djoliba TV, l’ancien numéro 10 de M5-RFP et 4ème vice-président du Conseil national de Transition (CNT) et président de ACRT Faso Ka Wélé, s’en est pris au bilan de la Transition tant vantée par les autorités de la transition et leurs acolytes.



Fervent soutien de la transition, notamment son président Assimi Goïta, Issa Kaou Djim s’est vu évincer du CNT dont il était le quatrième vice-président par l’abrogation le 9 novembre 2021 de son degré de nomination par le président de la Transition. Et ce, suite à un jugement où il a été déclaré coupable d’atteinte au crédit de l’État et trouble grave à l’ordre public.



Selon M. Djim, à part défier la communauté internationale, fermer des chaînes étrangères et chasser des diplomates, il n’y a aucune avancée dans aucun secteur depuis que cette transition a commencé.



À en croire l’ancien Numéro 10 du Comité stratégique du M5-RFP, le seul bilan de cette Transition, c’est de créer et d’entretenir des crises. Pour lui, le vrai bilan de la Transition devrait être le retour de la sécurité sur toute l’étendue pour la réouverture des écoles qui ont été fermées, le retour de l’administration là elle a déserté, le retour des déplacés internes et externes et l’organisation des élections en respectant le chronogramme convenu avec la communauté internationale.



En attendant, selon l’ex-4ème vice-président du CNT, les choses ont évolué d’une manière défavorable, et des acteurs de la Transition veulent confisquer le pouvoir. Car, selon lui, ils ne peuvent pas respecter le chronogramme arrêté avec la CEDEAO.



Selon M. Djim, on a non seulement perdu le Mali qu’on connaissait mais on ne parvient pas à trouver le chemin pour arriver à bon port. Pour Issa Kaou Djim, ceux qui sont en train de vanter aujourd’hui la gestion du Mali par les autorités de la Transition ne font que manipuler la masse.



Fadiala N. Dembélé