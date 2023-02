« Le président Assimi Goïta doit mettre fin à la constitution de 1992 », estime Jeamille Bittar - abamako.com

« Le président Assimi Goïta doit mettre fin à la constitution de 1992 », estime Jeamille Bittar
Publié le mercredi 15 fevrier 2023

Afin de favoriser l’avènement de la IVe République, le président du Pôle politique du consensus (PCC) et porte-parole du M5-Rfp, Jeamille Bittar, invite sur les réseaux sociaux le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à mettre fin à la Constitution de 1922. « Il mettra ainsi un terme à un débat superflu », croit-il savoir. Cette sortie du président Bittar fait suite aux débats qui agitent le Mali sur l’opportunité ou non de réviser ou de rédiger une nouvelle Constitution.



