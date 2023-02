Sports : avec Mossa Ag Attaher, les déconvenues s’enchaînent - abamako.com

News Politique Article Politique Sports : avec Mossa Ag Attaher, les déconvenues s’enchaînent Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | Le wagadu

Depuis la nomination de Mossa Ag Attaher comme ministre de la Jeunesse et des Sports en septembre 2020, le sport malien qui brillait sur la scène internationale s’est brusquement éteint.



Le sport malien n’est que l’ombre de lui-même. Du football en passant par le basketball, le taekwondo, le volleyball, la boxe, aucune discipline sportive du pays n’obtient les résultats escomptés sur la scène internationale. Le Mali ne se contente désormais « que » de faire de la figuration dans les compétitions africaines, s’il parvient à y participer dans le meilleur des cas.



Sinon, il arrive souvent qu’on annule la participation du pays pour des raisons obscures. C’était le cas des Aigles Dames lors du tournoi UFOA de la zone A, qui s’est déroulé du 20 au 29 janvier à Paria (Cap-Vert) où tous les pays étaient représentés à l’exception du Mali et du Libéria.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, par son manque d’initiative, n’a rien fait pour permettre aux joueuses de participer à la compétition. Le désistement du Mali à ce tournoi, qui, faut-il le rappeler, regroupe le Cap-Vert, la Mauritanie et la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, la Gambie et le Libéria, est une humiliation pour le pays. Car il n’est pas compréhensible que le Mali soit absent de cette compétition au moment où le pays entend réaffirmer sa position sur la scène internationale.



Le football masculin ne connaît guère meilleur sort à la différence que les équipes masculines arrivent à participer aux compétitions africaines. Les Aigles, qu’ils soient cadets, juniors ou mêmes seniors, ne volent pas plus haut en Afrique. Fini les moments où les cadets et les juniors maliens régnaient en maîtres sur le continent africain (on reviendra dans nos prochains numéros sur la responsabilité de la Fémafoot).



La participation des Aigles à la CAN en 2022 et celle des Aigles locaux au CHAN en Algérie en 2023 se sont toutes soldées par des fiascos. Les premiers ont été éliminés en huitième de finale par la modeste Guinée Equatoriale et les seconds, piteusement battus par la Mauritanie, n’ont pu dépasser le premier tour. Cette élimination est révélatrice de la gestion des sports maliens par le ministre Mossa Ag Attaher.



Le ministre dans la communication



Ne tirant pas les leçons du passé, il est en partie responsable du manque de résultats du pays. Déjà, en 2021, les Aigles ont failli ne pas jouer la dernière rencontre de la phase de poule des éliminatoires de la coupe du monde pour les mêmes raisons. Ils ont même boycotté une séance d’entraînement afin de mettre la pression sur les responsables sportifs.



La même chose s’est produite à la CAN au Cameroun et au CHAN en Algérie en 2023. Il a fallu à chaque fois que les joueurs refusent de jouer pour que le département procède au paiement de leurs primes. Ce qui illustre le manque d’anticipation et l’amateurisme du ministre Mossa Ag Attaher qui se soucie très peu des résultats des équipes engagées dans les différentes compétitions.



Portant un maillot aux couleurs nationales qu’il exhibe sur les réseaux sociaux, les jours de matchs du Mali, le ministre Attaher est dans la communication permanente. À la différence des footballeurs, les joueurs de l’équipe nationale masculine (seniors) de basketball ont passé à l’acte en refusant tout simplement de jouer les rencontres entrant dans le cadre de la 3e fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde de basketball (FIBA2023), pour non-paiement de leurs primes. C’était en juillet dernier. Ce qui a valu l’expulsion du Mali du reste du tournoi qualificatif pour la coupe du monde de la discipline. Ce qui constitue une grosse déconvenue pour le basketball masculin.



La participation de l’équipe nationale -seniors dames- de basketball à la coupe du monde en septembre dernier n’a pas non plus été couronnée de succès, où elle a perdu toutes ses rencontres. Lors de cette compétition, le pays s’est distingué par la bagarre entre deux joueuses en zone mixte devant les caméras du monde entier.



Seuls points de satisfaction, la médaille d’or remportée par l’équipe nationale U18 Filles à l’AFROBASKET en 2022 et la médaille de bronze gagnée par l’équipe nationale U18 Garçons à l’AFROBASKET U18 Masculin 2022. Les deux compétitions se sont déroulées à Madagascar en août dernier.



Abdrahamane SISSOKO