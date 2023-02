Loi d’orientation et de programmation de la justice: les acteurs procèdent à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Loi d’orientation et de programmation de la justice: les acteurs procèdent à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | aBamako.com

Tweet

Le Centre Korè de Ségou a servi de cadre, ce mercredi 15 février 2023, pour la cérémonie d’ouverture de l’atelier sur le suivi et la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation pour le secteur de la Justice, 2020-2024.



Placée sous sa présidence, Monsieur Mamoudou KASSOGUE, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, empêché par des contraintes liées aux impératifs de son agenda, a été représenté par son chef de cabinet Monsieur Bakary Soliba COULIBALY. Cette rencontre, troisième du genre depuis l’adoption de ladite Loi en 2020, regroupe des responsables des services centraux et de certaines juridictions ainsi que des partenaires du Secteur de la Justice dans l’objectif de faire le point des activités réalisées en 2022 et de planifier celles à réaliser au titre de l’année 2023.



L’exercice est de haute importance pour le Département de la Justice et des Droits de l’Homme en raison des attentes fortes qui sont attachées à cette loi dont la finalité est de bâtir, d’ici 2024, une justice performante, crédible, accessible, de manière à restaurer la confiance des citoyens.



L’année 2022 a été particulièrement difficile pour notre pays qui a dû subir des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines pour avoir choisi de défendre et d’affirmer sa souveraineté nationale contre toute épreuve.



La grande résilience de notre peuple et les orientations éclairées de son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition et Chef de l’Etat, ont permis de minimiser les conséquences de ces sanctions sur la mise en œuvre de la Loi d’orientation et de Programmation du secteur de la Justice.



Les actions réalisées, courant 2021-2022, suivant les documents qui vous sont soumis, prouvent à suffisance, les efforts de l’Etat, avec le soutien de ses Partenaires, dans le cadre de la mise des activités programmées pour la période indiquée.



Cette dynamique doit être maintenue et renforcée afin de faire de l’année 2023, une année charnière, capitalisant les acquis de la mise en œuvre de la Loi et fondant l’espoir pour l’atteinte des objectifs conformément aux prévisions.



La mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation vient conforter les objectifs de la Loi de Programmation et d’Orientation du secteur de la justice, pour rappeler aux acteurs de la justice que nous sommes, la nécessité d’œuvrer pour offrir à nos concitoyens un service public de bien meilleure qualité à partir, notamment, de l’amélioration de la gouvernance des services judiciaires, de l’amélioration de l’efficacité des services judiciaires et de l’accessibilité au droit et à la justice.



Il en est de même de la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, la drogue, le terrorisme, le blanchiment de capitaux, l’extrémisme violent, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et les autres formes de criminalité transnationale organisée.



La cérémonie d’ouverture a enregistré la participation en présentiel du conseiller des affaires économiques et financières du Gouvernorat de la Région de Ségou, le Représentant du PNUD au Mali et de Monsieur Pierre BERMAN, Représentant le Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Mali, Chef de File des PTF Secteur Justice et Etat de droit et Madame Marie GUIRAUD, Représentant le Chef de la MINUSMA, Chef de File des PTF Secteur Justice et Etat de droit, en ligne.



fsanogo