Prochaines échéances électorales : La loi les régissant désormais modifiée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prochaines échéances électorales : La loi les régissant désormais modifiée Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MC

Ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l`UEMOA au titre de l`année 2022

Dakar, le 19 décembre 2022 - La 4e session ordinaire de la réunion du Conseil des ministres de l`UEMOA au titre de l`année 2022 s`est ouverte, ce lundi 19 décembre 2022, au siège de la BCEAO à Dakar. Tweet

Le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 a adopté un projet de loi portant modification de la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale. En effet, pour raison de contraintes relatives, notamment

au respect du délai de mise en place des Coordinations de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections que la loi fixe à six (06) mois avant les élections , à la volonté des plus hautes autorités d’instituer le vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité, un projet de loi est adopté pour modifier les articles 4, 24, 70, 71, 92, 93, 97, 100, 101, 120 et 149 de la loi électorale.



Les principales innovations qui découlent de ces modifications portent sur l’élargissement des lieux d’implantation des bureaux de vote aux garnisons militaires , l’institution du vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité, le remplacement de la carte d’électeur biométrique par la carte nationale d’identité biométrique sécurisée, comme l’unique document d’identification admis dans le bureau de vote.



« Au titre des corrections d’erreurs matérielles, l’article relatif au référendum a été modifié pour préciser que sauf cas de recours au bulletin unique, deux (02) bulletins sont mis à la disposition de l’électeur. La mention de « candidat » est supprimée dudit article. » précise le communiqué issu de la rencontre hebdomadaire de ce mercredi, communiqué selon lequel ces innovations visent à assurer la transparence du processus électoral et à réduire le coût des élections.



ANDROUICHA