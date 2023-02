Accord d’Alger : Le colonel Ismaël Wague rencontre les ambassadeurs des pays membres de la Médiation internationale - abamako.com

News Société Article Société Accord d’Alger : Le colonel Ismaël Wague rencontre les ambassadeurs des pays membres de la Médiation internationale Publié le mercredi 15 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Le ministre chargé de la Réconciliation nationale, le Colonel Major Ismaël Wagué, et son staff ont reçu ce mercredi 15 février 2023 l’ensemble des ambassadeurs des pays membres de la Médiation internationale de l'Accord pour la paix au Mali.



Les échanges ont portés sur l’état de mise en œuvre de l’accord, les difficultés rencontrées, les efforts du gouvernement, la suite et les perspectives possibles.



Le ministre a rassuré les ambassadeurs de l’engagement et la volonté du gouvernement de la Transition à œuvrer pour une mise en œuvre intelligente de l’Accord issu du processus d’Alger.



Les membres de la Médiation internationale ont fortement apprécié les éclaircissements formulés par le ministre et son cabinet durant les échanges et ont émis le souhait de poursuivre régulièrement ce type de rencontre pour une meilleure coopération avec le gouvernement dans la mise en œuvre de l’Accord.



M.S