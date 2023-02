Défense : Sadio Camara tisse sa toile - abamako.com

Le ministre de la Défense, Sadio Camara, est en train de mettre en place une stratégie de reconquête et de surveillance du territoire national. En réalité, le ministre de la Défense est un maillon important de la transition qui a choisi de se tourner vers des partenaires différents pour sécuriser le pays. C’est au prix d’un risque élevé que Sadio Camara et ses camarades ont mis un terme à la tutelle de l’ancienne puissance coloniale en faisant appel à de nouveaux partenaires. Pour Sadio Camara, il était hors de question de rester dans le giron de Paris dont les militaires étaient présents au Mali depuis 2013.



Sadio Camara et les autres colonels ont vécu mal les humiliations imposées à l’armée malienne dès le début de l’opération Barkhane. C’est la mort dans l’âme qu’ils ont accepté en tant que soldats de ne pas marcher sur des groupes armés qui ont fièrement affiché leur accointance avec les terroristes. Arrivés aux affaires, les colonels allaient une fois de plus faire face aux injonctions de Paris qui ne voulait pas que l’armée malienne ait les moyens de son autonomie. Sans surprise, Sadio Camara s’est engagé personnellement dans le changement qui a permis à l’armée de rebondir.



Il est parti plusieurs fois à Moscou pour discuter des détails de la stratégie à mettre en place pour doter l’armée malienne de moyens conséquents. On a vu récemment l’acquisition de matériels aériens qui donnent sûrement un avantage important aux forces de défense et de sécurité. Le dernier fait remonte au 15 février 2023. Ainsi, pour renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées maliennes, la grande base des FAMA de Gao a été renforcée par des avions de combat dont le Drone turc de dernière génération très efficace dans l’espionnage et le bombardement des cibles, sans oublier des avions de chasse dont des hélicoptères d’appui au combat terrestre.



En plus de ce renforcement stratégique en matériel, il y a une augmentation significative des troupes au sol avec des véhicules blindés dotés des armes lourdes. Et les recrutements continuent dans les différentes localités du pays pour augmenter le nombre des hommes prêts au combat. Le ministre de la Défense travaille durement pour que la stabilité soit un acquis pour les Maliens partout où ils se trouvent. Mais on est encore loin d’obtenir la tranquillité dont le pays a besoin pour faire face à des réformes importantes comme la tenue des élections programmées.



Pour certains observateurs, contrairement à ceux qui ne réclament qu’un chronogramme pour les élections, les populations maliennes très meurtries ne sollicitent rien des autorités actuelles que la sécurité. Ainsi, il reste des écueils sur le chemin des élections tant chantées par les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO. Beaucoup estiment que pour le moment, la tenue de ces élections est impossible, surtout que les autorités font face à une situation sécuritaire pourrie qui a été héritée de plusieurs années de mauvaise gouvernance et surtout de l’inadaptation de la réponse sécuritaire au terrorisme.



Soumaila Diarra



