Affaire «Denkoro»: Le procès renvoyé au 22 février prochain Publié le jeudi 16 fevrier 2023 | L'Essor

Interpellé en octobre dernier puis placé sous mandat de dépôt, Dramane Doumbia alias << > était, hier, devant les juges correctionnels du Tribunal de grande instance de la Commune I du District de Bamako.







Mais le procès n'a pas eu lieu, car les avocats de la défense ont invoqué «

À l'audience d'hier, les deux prévenus étaient présents ainsi que nombreuses victimes. Après vérification des identités, les avocats de la défense ont d'emblée soulevé le fait que le dossier de leur client n'était pas du ressort du Tribunal. D'où son incompétence à le juger conformément à l'article 374 du Code de procédure pénale. Selon Me Traoré, un des avocats de la défense, ni la résidence ni le lieu de l'interpellation et encore moins le lieu de la commission de l'infraction n'est de la juridiction de la Commune I.





Le nommé Denkoro aurait fait de nombreuses victimes non seulement à Bamako mais aussi hors du pays notamment dans le milieu de nos compatriotes de la diaspora. Après avoir longtemps sévi, l'homme sera finalement interpellé dans la nuit du 16 octobre aux environs de 4 heures du matin, en compagnie du nommé Aboubacar Haïdara. C'était au flanc de la colline à Yirimadio, en Commune VI du District de Bamako.



Tamha CAMARA