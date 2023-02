Nouvel An : Le Colonel Assimi Goïta rappelle aux diplomates les principes fondamentaux du partenariat avec le Mali - abamako.com

Nouvel an : le Corps diplomatique présente ses vœux au Président de la Transition

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l'État, a reçu le Corps diplomatique accrédité auprès de la République du Mali, ce jeudi 9 février 2023, dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an. L'occasion a été favorable pour évaluer la situation socio-politique et sécuritaire du pays.





Les Diplomates accrédités au Mali à Koulouba pour leurs voeux au Président Assimi Goïta

Le président Assimi Goïta a reçu les vœux du nouvel an du Corps diplomatique accrédité auprès de la République du Mali jeudi dernier (9 février 2023). Une belle occasion mise à profit pour évaluer la situation sociopolitique et sécuritaire du pays.



Le doyen du Corps diplomatique a salué le retour progressif de la sécurité au Mali ainsi que les progrès réalisés dans le cadre de la relance économique et de la protection sociale sans oublier les progrès enregistrés en matière de réformes politiques et institutionnelles.



Quant au Colonel Assimi Goïta, il a abondé dans le sens du constat du Corps diplomatique en rappelant que la lutte contre le terrorisme nécessite des efforts convergents, y compris de la communauté internationale. C’est pourquoi, a-t-il martelé, « dans cette action commune, le Mali demeure déterminé à honorer sa part, toute sa part de l’effort collectif afin de réduire la menace des attaques terroristes et obscurantistes ».



Le président de la Transition n’a pas manqué de rappeler aux diplomates l’attachement du Mali à sa souveraineté, à travers notamment les trois principes qui guident désormais l’action publique dans notre pays. Il s’agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect de ses choix stratégiques et du choix de ses partenaires et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises.



« L’année 2023 sera celle de la consolidation des acquis politiques et institutionnels enregistrés durant la précédente », a-t-il assuré en invitant les ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali à « davantage de compréhension et de soutien face au vœu ardent de changement du peuple malien, désormais porté par le vent de la souveraineté retrouvée et à laquelle il accorde une importance de premier plan » !