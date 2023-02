36ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine : le ministre Abdoulaye DIOP séjourne à Addis-Abeba depuis le 14 février 2023 - abamako.com

36ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine : le ministre Abdoulaye DIOP séjourne à Addis-Abeba depuis le 14 février 2023
Publié le jeudi 16 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

36ème Sommet des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l`Union africaine

Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali séjourne à Addis-Abeba, en Éthiopie, depuis le mardi 14 février 2023, en marge du 36ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine.



C voyage s'inscrit dans le cadre de la poursuite du plaidoyer et de la démarche conjointe entamée par les trois pays en transition en Afrique de l’Ouest à savoir, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali en vue de la levée de leur suspension des activités de la CEDEAO et de l'Union africaine.



Ainsi, les Ministres en charge des Affaires étrangères desdits pays ont rencontré M Dhio DHOULKAMAL, Ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, M Frederick SHAVA, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe. Avec ces différentes personnalités, la délégation ministérielle, tout en déplorant la suspension prolongée de leurs pays respectifs en dépit des avancées enregistrées, ont donné des informations actualisées sur la situation sociopolitique et sécuritaire de ces pays. Ils ont soutenu que le maintien des suspensions constitue une entrave à la mobilisation des appuis régionaux et internationaux multiformes en soutien aux processus de transition politique dans les trois pays.



En retour, les Ministres rencontrés ont tous salué cette initiative et les avancées enregistrées dans les processus de transition et exprimé leur disponibilité à les prendre en compte dans les grilles d'analyse.



Sur le plan bilatéral, le Chef de la diplomatie malienne a été reçu en audience par la Présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Il a également rencontré les Ministres des Affaires étrangères du Rwanda et d’Algérie ainsi que le Secrétaire exécutif du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs avec lesquels il a abordé les questions d'intérêt commun.



La délégation ministérielle conjointe poursuivra ses Consultations de haut niveau auprès du Président de l’Union des Comores (Président entrant de l’UA), le Président de la Commission de l’UA, le Président de la Commission de la CEDEAO, Madame le Ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud (Présidente du Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour le mois de février 2023) et les Ministres des Affaires étrangères de pays membres du Conseil de Paix et de Sécurité du l’Union africaine.



ANDROUICHA