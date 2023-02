Véhicules de la CCIM - abamako.com

Véhicules de la CCIM Publié le jeudi 16 fevrier 2023

© aBamako.com par A.S

Election à la CCIM

Bamako, le 14 septembre 2015 Youssouf Bathily a été élu président de la CICIM





Des véhicules achetés par la Chambre de com- merce et d'industrie du Mali ne sont pas actuel- lement à la disposition du service, mais garés chez des particuliers ou utilisés par eux. En commençant par le véhicule de service du pré- sident garé chez lui depuis qu'il a été mis sous mandat de dépôt pour l'affaire des fonds Co- vid. On parle beaucoup de ça en ville puisqu'il y a aussi cette V8 blanche immatriculé 2525, une RAV4 dernière série achetée à 27 millions de Fcfa, sans compter une autre 4x4 dernière série. Ça, c'est au compte d président actuel- lement en séjour à la Maison centrale d'arrêt



