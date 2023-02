Lamamra s’entretient à Addis-Abeba avec son homologue malien - abamako.com

Lamamra s'entretient à Addis-Abeba avec son homologue malien
Publié le jeudi 16 fevrier 2023

Point de presse animé par le ministre malien des affaires étrangères et de son homologue algérien

Bamako, le 26 août 2021. En fin de mission à Bamako, le ministre algérien des affaires étrangères M. Ramtane LAMAMRA a, conjointement animé un point de presse avec son homologue malien, M. Abdoulaye DIOP.



Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 42ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu, ce jeudi, à Addis-Abeba avec son homologue malien, Abdeloulay Diop, ainsi que le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le Dr. Omar Touray, indique un communiqué du ministère.



Selon la même source, « les entretiens ont porté sur les défis auxquels est confronté la voix de la paix et de la réconciliation au Mali et les moyens de surmonter les obstacles actuels à même d’insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger« .



A cet égard, Ramtane Lamamra a souligné que « l’Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, poursuivra ses efforts visant à cristalliser le consensus nécessaire entre toutes les parties signataires de l’accord et à renforcer son implication dans ce cadre afin de concrétiser les objectifs de l’accord« , conclut le communiqué.