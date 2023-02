L’Ambassadeur d’Italie au Mali a été reçu par le Représentant Résident de la CEDEAO au Mali - abamako.com

L'Ambassadeur d'Italie au Mali a été reçu par le Représentant Résident de la CEDEAO au Mali
Publié le vendredi 17 fevrier 2023

Son Excellence Stephano A. Dejak, Ambassadeur d’Italie au Mali a été reçu en audience ce mercredi 15 février 2023 par Son Excellence Mário Gomes Fernandes, Représentant Résident de la CEDEAO au Mali, dans les locaux de la Représentation Résidente de la CEDEAO à Bamako.



Le communiqué reçu indique que les échanges ont concerné la situation socio-politique, l’accord d’Alger et le processus de transition en cours au Mali. Ils ont également abordé les sujets de la stabilité régionale, des questions de sécurité et d’immigration clandestine, ainsi que le rôle de la CEDEAO et d’autres partenaires, notamment l’Union européenne, dans la résolution de ces défis.



Les deux diplomates ont mis l’accent sur le fait que les partenaires, l’Union européenne en particulier, devaient aider la sous-région à surmonter les défis auxquels elle est confrontée pour éviter tout impact négatif.