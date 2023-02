Route Gao- Ansongo: Les FAMa mettent en déroute un groupe de braqueurs dans la zone de Kobé - abamako.com

Route Gao- Ansongo: Les FAMa mettent en déroute un groupe de braqueurs dans la zone de Kobé Publié le vendredi 17 fevrier 2023 | Le Soir de Bamako

Un projet de braquage a été mis en échec hier dans la région de Gao. Selon nos sources, deux hommes armés sur des motos ont tenté de braquer des voyageurs sur l’axe Gao- Ansongo.



Plus précisément dans la zone de Kobé. Les cibles ont eu la baraka puisqu’une patrouille des FAMa est venue coïncider avec les faits. Les deux bandits furent neutralisés et les motos saisies.

La région de Gao est confrontée à des attaques criminelles.



Si ce ne sont pas des hommes armés terroristes qui mènent des assauts sur des cibles, ce sont des bandits armés qui s’adonnent à des braquages dans les villes et sur les routes de voyage.



Le phénomène devient inquiétant dans la région. Ces difficultés tout le pays. Actuellement les populations souffrent de cela dans le Centre. Les régions de Ségou, Koulikoro, Kayes, Mopti et Sikasso vivent dans la terreur exercée par des hommes armés.



Partout dans ce pays, les actes de braquages sont légions. A Bama

ko, des bandits n’hésitent pas à braquer des agences de voyages et des banques ou des magasins en plein jour. Leur façon de faire constitue une défiance des forces de sécurité. Au Nord du pays, des individus profitent de la présence des terroristes pour se livrer à des actes criminels.



Et ainsi les pistes sont brouillées, car les soupçons sont orientés directement sur les groupes terroristes. La réalité est que de plus en plus, ce sont des jeunes

désœuvrés qui sont à la base de

ces actes répréhensibles.