News Politique Article Politique Conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2024: Les dépenses militaires sont passées de 299,080 milliards de FCFA en 2019 à 459,378 milliards de FCFA en 2022 Publié le samedi 18 fevrier 2023 | Le Soir de Bamako

Conférence de lancement du processus budgétaire

Bamako , le 16 février 2023 le Ministre de l`Economie et des Finances Alfousseini SANOU a présidé la cérémonie d`ouverture de la conférence de lancement du processus budgétaire à l`hôtel de l`amitié de Bamako Tweet

L’hôtel de l’Amitié a abrité le jeudi 16 février 2023, la Conférence de lancement du processus

budgétaire 2024. Organisé par la direction générale du budget, l’évènement était présidé par le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou.





Le Directeur général du budget, M. Amadou Tidiani Haïdara a évoqué en prélude, les contextes

politiques et sociaux dans les- quels se tient cette conférence de lancement du processus budgétaire 2024. Parmi lesquels, entre autres, l’engagement du gouvernement à défendre la

Souveraineté nationale et les intérêts des Maliens, la levée des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et L’UEMOA, le maintien de la suspension du pays des

instances desdites organisations la lutte contre l’insécurité et le terrorisme sur toute l’étendue

du territoire national, la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation (APR),

la préparation du réferendum constitutionnel de 2023 et des échéances électorales de 2024 et la suspension des appuis budgétaires de certains Partenaires



Techniques et Financiers (PTF). Parlant du contexte macroéconomique, M. Haïdara affirme que

les perspectives de croissance de 5,0% en 2023 et 5,2% en 2024 sont meilleures, comparative-ment au niveau de croissance de 2022 de 3,7%. On note toutefois, qu’à partir de 2022, le taux de

croissance du Mali contrairement aux années précédentes est inférieur à la moyenne des pays de l’UEMOA, ce qui peut s’expliquer par l’effet des sanctions économiques et financières, poursuit le Directeur général du budget, M. Amadou Tidiani Haïdara. Et d’ajouter qu’on note également un pic d’inflation en 2022 (6% pour le Mali et 7% pour l’UEMOA) qui s’explique par les conséquences du conflit en Ukraine. M. Haïdara dira à cet effet que l’année 2022 a été particulièrement difficile suite aux différentes crises que connait notre pays. « Le Budget d’Etat est financé aujourd’hui à partir des ressources propres », note le Directeur général du Budget, qui affirme que sur le plan budgétaire, le niveau d’endettement du Mali a connu une évolution croissante ces dernières années passant de 44,4% du PIB en 2020 à 55,3% du PIB en 2023, mais reste tout de même contenu dans la norme communautaire de 70% du PIB. « On note également que les projections indiquent une amélioration en 2024 par rapport à 2023 avec un niveau d’endettement

qui s’établirait à 54,8% du PIB. En 2020, le déficit budgétaire du Mali s’était creusé en s’établissant à 5,5% du PIB à cause des effets de la Covid-19. Depuis ce choc et malgré les différentes crises qui se sont succédées, des efforts sont constamment déployés pour la maîtrise du niveau du déficit », rassure le Directeur général du budget, M. Amadou Tidiani Haïdara.



Il a en outre parlé sur la question de l’orientation de la politique budgétaire 2023. D’après ses propos en matière de dépenses, le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2019-2023, demeure la référence du Gouvernement en matière d’allocation des ressources budgétaires. Il est complété par les mesures inscrites dans le Plan d’Actions Prioritaires du Gouvernement de Transition (PAPGT) 2022-2024, du Cadre Stratégique

de la Refondation de l’Etat, a ajouté M. Haïdara.



Les actions prioritaires du PAPGT

s’articulent notamment autour

du renforcement de la sécurité

et de l’organisation des élections.

S’agissant du cas de la défense,

M. Haïdara a brossé le tableau



fort remarquable de la progres-

sion constante des dépenses mili-

taires et de sécurité depuis 2019.



« Les dépenses militaires en

termes d’exécution sont passées

de 299,080 milliards de FCFA

en 2019 à 459,378 milliards

de FCFA en 2022. Le montant

inscrit dans la LFI de 2023 est

de 440,934 milliards de FCFA.

Les dépenses de sécurité en

termes d’exécution sont passées

de 97,284 milliards de FCFA en

2019 à 152,466 milliards de



FCFA en 2022. Le montant ins-

crit dans la LFI de 2023 est de



171,905 milliards de FCFA »,

a-t-il précisé.

Pour le ministre de l’Economie et

des Finances Alousséni Sanou, le

contexte macro-économique sur

le plan national qui prévaut à

l’élaboration du budget 2024 est

plutôt rassurant et se caractérise



par une amélioration progres-

sive de la situation sécuritaire



et socio-politique. « Le taux de

croissance réelle du PIB estimée

3,7% en 2022 devrait s’accélérer

en 2023 et 2024 pour atteindre

respectivement des de 5,0% et

5,2%. L’inflation qui demeure

maitrisée devrait se situer en



dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts



conjugués du gouvernement, des

acteurs du monde économique et

une bonne campagne agricole.



Pour ce qui concerne les premières estimations de l’exécution



budgétaire 2022, la mobilisation

des recettes fiscales ressort assez

satisfaisante avec un taux de

pression fiscale qui se situe à



14,1% du PIB contre une prévision de 14,0%. L’exécution des dépenses a été contenue dans la

limite des dépenses prévues soit 20,4% du PIB contre une prévision de 22,5%. Le niveau de



déficit budgétaire est ressorti à 4,7% du PIB nettement meilleur que la prévision de 5,3% », note

le ministre de l’économie et des finances.



Il poursuit, en ce qui concerne l'année budgétaire 2023, le gouvernement maintiendra les

efforts pour l’amélioration de l’exécution budgétaire à travers le double objectif d’intensification de la mobilisation des ressources intérieures et d’efficacité des dépenses de l’administration.



Pour l’exercice 2024 dont le processus va être lancé, les perspectives macroéconomiques du Mali



incitent à la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel, précise

le ministre Sanou.

« La politique budgétaire vise un objectif de déficit budgétaire de 4,5% du PIB en 2024 compte

tenu de nombreux engagements du gouvernement notamment dans le cadre du renforcement

des acquis en matière de défense et de sécurité ainsi que de l’amélioration des infrastructures



socioéconomiques de base pour

de meilleures conditions de vie

des populations. Il reste bien

entendu qu’à moyen terme, la

politique budgétaire s’inscrirait

dans la dynamique de revenir

progressivement au critère de

convergence communautaire de

3% », note le ministre.

A l’occasion de cette Conférence



du lancement du processus bud-

gétaire 2024, les conférenciers



ont abordé trois thèmes jugés

importants pour le processus



budgétaire 2024. Le premier



thème porte sur « la Probléma-

tique de l’évaluation de la per-

formance des programmes : les



acquis, les contraintes et défis ».

Le deuxième thème, porte sur

« le processus d’élaboration du

Budget et l’articulation entre

les documents de planification

stratégique nationale et les

documents budgétaires : Enjeux,

bonnes pratiques et perspectives

d’amélioration ».

Le troisième de cette conférence

est relatif à « l’amélioration du

contrôle budgétaire : les acteurs

et leurs rôles ». Nos autorités

ont souligné à cet effet que les

orientations de la loi de finances

de 2023 accentuent les efforts de

mobilisation des recettes fiscales



à travers entre autres, l’élargisse-

ment de l’assiette fiscale dans le



secteur informel, l’augmentation

des taux d’accises sur certains



produits qui sont taxés en des-

sous des plafonds de l'UEMOA.



A cela s’ajoute l’imposition

du commerce électronique, la

poursuite des réformes pour

l’amélioration de l'efficacité de

l'Administration fiscale et des

Douanes avec comme objectif

l’augmentation durable des

recettes de l’Etat et la promotion

du civisme fiscal.

Le Co-Coordinateur du groupe de

dialogue économique, finance,

développement du secteur privé

et de la statistique, M. Adalbert

Nshimyumuremyi a pour sa



part salué les efforts du gouver-

nement tout en réitérant dans



certaines mesures, le soutien des

partenaires à l’égard du Mali.