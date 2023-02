Le Comorien Azali Assoumani prend la tête de l’UA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Le Comorien Azali Assoumani prend la tête de l’UA Publié le samedi 18 fevrier 2023 | topnewsafrica.net

© Présidence par PMD

Macky Sall cède la Présidence de l`UA à Azali Assoumani

Tweet

Addis-Abeba, Ethiopie (Top News Africa) Le Comorien Azali Assoumani a pris, ce samedi 18 février 2023, la présidence de l’Union Africaine (UA) en remplacement de son homologue sénégalais Macky Sall, lors du 36è sommet de l'organisation à Addis-Abeba.

Azali Assoumani, âgé de 64 ans, présidera aux destinées de l’Union africaine durant un an dans le cadre de la présidence tournante de cette organisation panafricaine.



Il devient ainsi le premier Comorien à devenir président de l’Union africaine. Azali Assoumani, accède au pouvoir et devient chef de l'Etat de l’Union des Comores lors d'un coup d'Etat, le 30 avril 1999.



Il a été par la suite élu président de l'Union des Comores en 2002, 2016 et 2019.