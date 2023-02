Aguibou Bouaré, président de la Cndh : « La lutte contre le terrorisme est compatible avec le respect des droits humains » - abamako.com

Aguibou Bouaré, président de la Cndh : « La lutte contre le terrorisme est compatible avec le respect des droits humains » Publié le samedi 18 fevrier 2023 | Le Tjikan

© aBamako.com par FS

Conférence de presse de présentation du rapport annuel 2021 de la CNDH

Bamako, le 29 Décembre 2022, la Commission Nationale des Droits de l`Homme (CNDH) a organisé une conférence de presse à l`Hôtel de l`Amitié pour présenter son rapport 2021 sur la situation des droits de l`Homme au Mali à la presse. Tweet

Le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (Cndh), M. Aguibou Bouaré, appelle au respect des droits de l’Homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’était au cours d’une réunion de coordination avec les partenaires techniques dans le cadre du projet de renforcement de la coopération avec les Forces de défense et de sécurité maliennes (FDS).



Le projet de renforcement de la coopération avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) vise à contribuer au renforcement du partenariat avec les forces de défense et de sécurité en vue de concourir à la lutte contre l’impunité et au respect des droits de l’Homme au Mali.



La deuxième phase du projet contribuera à renforcer la coopération technique entre les partenaires techniques et financiers impliqués dans l’appui aux FDS en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme dans la perspective de favoriser plus de cohérence dans les interventions.



Il s’agira aussi de promouvoir le dialogue et l’échange avec les FDS sur des questions de droits de l’Homme en vue de renforcer leurs connaissances de base, amener les forces de défense et de sécurité à intégrer davantage et à prendre conscience de la dimension des droits de l’Homme dans le cadre de leurs missions de police et de défense du territoire ; contribuer à la diminution des violations des droits de l’Homme impliquant les FDS.



« Je voudrais aussi noter et faire remarquer que chacun devrait rester convaincu que la lutte contre le terrorisme est bien compatible avec le respect des droits humains, singulièrement du droit des conflits ou droit de la guerre », a souligné le président de la Cndh.



Parlant du respect des droits de l’Homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, M. Bouaré a souligné l’importance du renforcement des capacités des Forces armées et de sécurité.



« Le présent projet nous réconforte à plus d’un titre sur l’utilité et l’impérieuse nécessité de renforcer les capacités des FAMa sur les droits de l’Homme en général et en particulier le droit international humanitaire, dans un contexte particulier de lutte implacable contre le terrorisme », se réjouit-il.



Organisée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), les participants ont été édifiés sur le mandat de la Minusma qui a pour mission entre autres : d’aider les autorités maliennes dans leur entreprise de promotion et de défense des droits de l’Homme, en particulier en ce qui concerne la justice et la réconciliation, notamment en concourant, dans la mesure du possible et du nécessaire et sans préjudice des responsabilités de celles-ci, à l’action qu’elles mènent en vue de traduire en justice ceux qui ont commis au Mali des violations graves des droits de l’Homme ou des atteintes graves à ces droits, ou des violations graves du droit international humanitaire ».



C’est dans le cadre de ce mandat et pour donner suite à une demande officielle de l’état-major général des armées maliennes que la Division des droits de l’Homme et de la protection (DDHP), représentant le haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme au Mali, a élaboré un projet de renforcement de la coopération avec les FDS dans le but d’avoir un meilleur impact sur la situation des droits de l’Homme au Mali.



Le projet s’articule autour de trois axes d’intervention à savoir : renforcement de la coopération technique des institutions en charge des forces de défense et de sécurité maliennes à travers l’instauration d’un système de dialogue permanent sur les droits de l’homme ; renforcement continu des capacités des forces de défense maliennes sur les droits de l’homme et amélioration de la prestation en matière de maintien de l’ordre à travers le renforcement permanent (au travers des écoles de formation et des sessions de recyclage) des capacités en droits de l’homme et l’appui technique aux forces de sécurité maliennes.



Adama DAO