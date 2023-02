Présidentielle 2024: Qui va succéder à Assimi Goïta - abamako.com

Présidentielle 2024: Qui va succéder à Assimi Goïta Publié le dimanche 19 fevrier 2023

En quelques emois de la fin de la transition, les potentiels successeurs du Colonel Assimi Goita ne manquent pas. Sur cette liste non exhaustive de candidats réels, nous déclinons ceux qui ont des chances réelles de succéder au chef de la junte. Parmi les Favoris figure en première loge





Alou Boubacar Diallo, longtemps soutien de la junte, l'homme d'affaires et troisième rang de la présidentielle de 2018 vit désormais loin des tapages politiques. Selon certaines sources, il s'est discrètement exilé à Dakar d'où il espère rebondir politiquement. Le président d'honneur de L'Alliance démocratique pour la paix (ADP Maliba) Aliou Boubacar Diallo, est incontestablement l'homme politique le plus populaire au Mali. L'homme d'affaires a l'avantage d'avoir un électorat constant.



Boubou Cissé : Ses déboires récents avec la justice Malienne ont paradoxalement augmenté son capital sympathie dans son électorat et dans certains comptoirs internationaux. Un vrai atout. Mais l'ancien Pre mier d'IBK a du mal à augmenter significativement son électorat, au delà du nombre originel. De même, il n'arrive pas à ratisser large au sein de l'URD. La tenue de la conférence nationale de l'Union pour la Répu- blique et la démocratie (URD) divise le parti. Mais derrière cet enjeu, ce sont surtout des guerres d'influence qui y ont éclaté. L'adhésion du dernier Premier ministre d'IBK, Boubou Cissé, à l'URD, est perçue sous différents angles par l'opinion publique. Si, pour les uns, il ne devait aucunement militer à l'URD parti membre du regroupement du M5- RFP qui a contribué à la chute de son gouvernement et au départ du président d'alors, d'autre pensent plutôt qu'il m pouvait partir nulle par ailleurs que dans le parti de Soumaïla Cissé.



Seydou Mamadou



Coulibaly Seydou Mamadou Coulibaly



que certains média qualifient de futur Patrice Talon du Mali est aussi un grand favori. Patron dans les cercles économiques du Mali, souvent proche des pouvoirs il a connu une carrière figurante. Le boss de CIR SAS (Conseil, ingénierie recherche appliquée), u bureau d'études privé considéré comme l'un des meilleurs de la place



