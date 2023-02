Fonds COVID 19 : Où en sommes nous avec les dossiers de corruption ? - abamako.com

Fonds COVID 19 : Où en sommes nous avec les dossiers de corruption ? Publié le dimanche 19 fevrier 2023 | Le point

Trois responsables de la Chambre de commerce du Mali ont été inculpés et écroués à Bamako pour << atteinte aux biens publics »>, en lien avec la gestion d'un fonds anti-Covid-19 d'envi- ron 15 millions d'euros.



Les trois personnes placées en détention sont Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d'in- dustrie du Mali (CCIM), le secrétaire général de cette institution, Cheick Oumar Camara et le comptable Lamine Sacko.



Les trois responsables écroués sont soupçonnés de mauvaise gestion d'un fonds de plus de 10 milliards de FCFA, soit environ 15 millions d'euros, lié à la lutte contre le Covid-19, a indiqué une source au parquet. Il nous revient que le montant total alloue a la riposte Covid en 2020, les 15 milliards de FCFA ont été dépensés en dehors des procédures régulières d'engagement des de-] niers publics. C'est considérable. Ou se trouve cet argent ? Quelle destination a-t-on donnée à cet argent?



L'impossibilité d'apprécier le respect du principe qualité/coût, le non-respect du principe de la transparence dans la commande pu- blique entrainant la perte financière énorme pour l'État.



